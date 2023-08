Τεχνολογία - Επιστήμη

Ουκρανία - Google: Η Μόσχα της επέβαλε πρόστιμο 31000 δολαρίων

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εταιρεία είχε λάβει επίσημη ειδοποίηση που της ζητούσε να διαγράψει βίντεο από την πλατφόρμα YouTube

Ειρηνοδικείο της Μόσχας επέβαλε πρόστιμο ύψους 3 εκατ. ρουβλίων (31.800 δολάρια) στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα Google για την παράλειψή του να διαγράψει αμφισβητούμενες πληροφορίες σχετικά με την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία», καθώς και πληροφορίες που έχουν απαγορευτεί στη Ρωσία.

«Το δικαστήριο αποφασίζει να] κρίνει ένοχη τη Google για τη διάπραξη διοικητικής παράβασης σύμφωνα με το Τμήμα 2, Άρθρο 13.41 του Ρωσικού Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων και να επιβάλει τη μορφή διοικητικού προστίμου ύψους 3 εκατομμυρίων ρουβλίων» είπε ο δικαστής σύμφωνα με το TASS.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εταιρεία είχε λάβει επίσημη ειδοποίηση που της ζητούσε να διαγράψει βίντεο από την πλατφόρμα YouTube που έδινε οδηγίες στους θεατές για τρόπους παράνομης εισόδου σε φυλασσόμενες εγκαταστάσεις, η παρουσία στις οποίες θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία ενός ατόμου, καθώς και βίντεο που περιέχουν ψευδείς πληροφορίες για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, το ίδιο δικαστήριο είχε επιβάλει αλλεπάλληλα πρόστιμα στη Google για διοικητικές παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένου προστίμου 3 εκατ. ρουβλιών το Μάιο για τη φιλοξενία βίντεο στο YouTube που «συνίστατο σε προπαγάνδα που προωθεί μη παραδοσιακές σεξουαλικές σχέσεις», και για δυσφήμιση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων».

