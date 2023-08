Κοινωνία

Φωτιά σε βυτιοφόρο: Μεταγγίζουν το επικίνδυνο φορτίο – Ουρές χιλιομέτρων

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η διαδικασία της μετάγγισης του επικίνδυνου φορτίου εξελίσσεται αργά, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την αποφυγή έκρηξης λόγω διαφυγής υγραερίου, καθώς το όχημα έχει υποστεί φθορές από τη φωτιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της μεταφόρτωσης του φορτίου από το βυτιοφόρο στο οποίο εκδηλώθηκε νωρίτερα πυρκαγιά, στο 46ο χιλιόμετρο της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Για το λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου, από το 39ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο και από το 57ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σημειώνεται πως λόγω της πολύωρης διακοπής της κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου έχει δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων στα διόδια της Ελευσίνας.

Σε εξέλιξη η διαδικασία μετάγγισης επικίνδυνου φορτίου από βυτιοφόρο όχημα στο 46ο χλμ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Σχετικό δελτίο τύπου: https://t.co/abed2VAs6y — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2023

Σε συνεργασία με την Τροχαία και την Ελληνική Αστυνομία καταβάλλεται προσπάθεια διοχέτευσης των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία, λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Ενεργειών και την παρουσία τεχνικού ασφαλείας.

Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ: Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα δίωρο για να ολοκληρωθεί η μετάγγιση από το βυτιοφόρο

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμα ένα δίωρο μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάγγιση του υγραερίου (7,5 τόνοι) από το βυτιοφόρο. Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ επικαλέστηκε την ενημέρωση που υπάρχει από την ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαδικασία και τη μεταφορά του οχήματος.



«Η διαδικασία γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας» επισήμανε η κ. Δημογλίδου.

«Θα χρειαστούμε τουλάχιστον ακόμα ένα δίωρο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύμφωνα με όσα μας γνωρίζει η εταιρεία, γι’ αυτό ζητήσαμε νωρίτερα από τους οδηγούς να κάνουν αναστροφή είτε προς Αθήνα είτε προς Κόρινθο για να μην ταλαιπωρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά η αξιωματούχος της ΕΛΑΣ.

«Έχει ανοίξει η πάλαια εθνική οδός, έχουν ενεργοποιηθεί και τα ανοίγματα έκτακτης ανάγκης στην Αθηνών – Κορίνθου προκειμένου να οδηγούνται τα οχήματα που βρίσκονται ακόμα στη νέα εθνική οδό στο αντίθετο ρεύμα για να επιστρέψουν. Ζητούμε από τον κόσμο να χρησιμοποιούν την παλαιά εθνική οδό, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κινηθούν σε αυτούς τους δρόμους τις επόμενες ώρες οι συμπολίτες μας αν δεν υπάρχει ανάγκη» επισήμανε η κ. Δημογλίδου στον ΣΚΑΙ.

ΣΥΡΙΖΑ : Ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες - Για άλλη μια φορά ανίκανο το δήθεν επιτελικό κράτος



"Χιλιάδες οδηγοί και ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι για ώρες στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.



Όσο περνούν οι ώρες οι καταγγελίες πληθαίνουν για έλλειψη στοιχειώδους ενημέρωσης.



Όπως όλα δείχνουν η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί για ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία μετάγγισης του εύφλεκτου υλικού από το βυτιοφόρο.



Οι αρχές οφείλουν τουλάχιστον να μεριμνήσουν, έστω και τώρα, για την τακτική ενημέρωση των εγκλωβισμένων και για την παροχή των αναγκαίων ειδών πρώτης ανάγκης, νερού και τροφίμων.



Τα ερωτήματα είναι τεράστια για το πώς δεν αποφεύχθηκε έγκαιρα το μποτιλιάρισμα και η πολύωρη ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες.



Το βέβαιο είναι ότι το δήθεν επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ανίκανο να προλάβει και να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις" αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

