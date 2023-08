Αθλητικά

Οπαδική βία: Η ΕΛ.ΑΣ. θα καταθέσει προτάσεις μέχρι την Παρασκευή

Τι θα περιλαμβάνουν οι προτάσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Μάνου Λογοθέτη, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν προτάσεις για τα μέτρα που προωθούνται, μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την οπαδική βία.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε εκτενώς ο ρόλος που θα πρέπει να έχει η Αστυνομία στην εφαρμογή των μέτρων και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι σήμερα το βράδυ ή το αργότερο την Παρασκευή.

Οι προτάσεις των στελεχών της Αστυνομίας θα αφορούν στο τι πρέπει να περιλαμβάνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά γενικώς στις ενέργειες που θα κληθεί να κάνει η Αστυνομία στον συγκεκριμένο τομέα και με ποιες προϋποθέσεις, καθώς και τις δυνάμεις και τα μέσα που θα χρειαστεί για την υλοποίηση του σχεδίου για την εφαρμογή των μέτρων και ειδικότερα τον έλεγχο των αθλητικών χώρων, αθλητικών συλλόγων κλπ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ και οι επικεφαλής των αστυνομικών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τα γήπεδα. Ειδικότερα, το παρών έδωσαν οι γενικοί Διευθυντές Τάξης και Ασφάλειας, ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς χώρους, οι Γενικοί Διευθυντές των περιφερειακών διοικήσεων που εδρεύουν μεγάλες ΠΑΕ και υπάρχουν γήπεδα καθώς και άλλοι παράγοντες.

