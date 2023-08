Αθλητικά

ΑΕΚ ενόψει Ντινάμο: Προστατεύουμε την ομάδα από κάθε κίνδυνο

Την ανάγκη να μη συμβεί το παραμικρό στη ρεβάνς με τη Ντινάμο (ανακοινώνοντας τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας) υπογράμμισε με κάλεσμα στον κόσμο της η ΑΕΚ

Κάλεσμα στους φιλάθλους της ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά στο παιχνίδι με τη Ντινάμο έκανε η ΑΕΚ.

Η «Ένωση» ανακοίνωσε τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας της ρεβάνς με τους Κροάτες και υπογράμμισε την ανάγκη να εφαρμοστούν κατά γράμμα για να μην τεθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος τιμωρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Φίλοι της ΑΕΚ,

Το Σάββατο (19/8) η ομάδα μας δίνει μια μεγάλη αγωνιστική μάχη με στόχο να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε στο Ζάγκρεμπ και να πάρει την μεγάλη πρόκριση.

Μια πρόκριση που θα είναι ο μεγαλύτερος φόρος τιμής στην μνήμη του Μιχάλη, που σίγουρα από ψηλά θα πανηγυρίζει μαζί μας. Πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα με όλες μας τις δυνάμεις και μαζί να την προστατέψουμε από κάθε κίνδυνο.

Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι κι όλα όσα πρέπει να γίνουν είναι πολύ συγκεκριμένα, αδιαπραγμάτευτα και τίθενται υπόψη και των αστυνομικών αρχών απευθείας από την UEFA, αλλά και την ελληνική κυβέρνηση μετά τις εξαγγελίες της Τετάρτης (16/8). Δεν έχει νόημα αυτή την στιγμή να συζητάμε για τίποτε άλλο, πέρα από την ανάγκη να ανταποκριθούμε. Ειδικά μετά το πρώτο ματς στο Ζάγκρεμπ, στο οποίο όλα κύλησαν ομαλά και η πίεση από πλευράς UEFA ήταν ανάλογη, δεν έχουμε κανένα περιθώριο να εκτεθούμε.

Οι θύρες της OPAP Arena θα ανοίξουν τρεις ώρες πριν την έναρξη του ματς. Από εκείνη την στιγμή και μετά, στους περιβάλλοντες χώρους του γηπέδου δεν θα μπορεί να βρίσκεται κανείς χωρίς εισιτήριο. Οι περιβάλλοντες χώροι θα κλείσουν τρεις ώρες πριν την έναρξη και θα υπάρχουν πολύ αυστηροί προέλεγχοι με την ευθύνη της αστυνομίας. Το ίδιο αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι και στις εισόδους στο γήπεδο.

Δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν που θα φέρει μαζί του σακίδιο ή θα κρατάει σακούλες, να περάσει τους προελέγχους και κατ' επέκταση να περάσει εντός της OPAP Arena.Συσκευές laser, καπνογόνα, βεγγαλικά, γενικώς εύφλεκτα υλικά κι οτιδήποτε σχετικό απαγορεύονται αυστηρά. Η ομάδα μας θα τιμωρηθεί αυστηρά για οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης τους μέσα στο γήπεδο και δεν υπάρχει περιθώριο να ανάψει ούτε ένα!

Οποιαδήποτε πανό με περιεχόμενο ρατσιστικό, πολιτικό και γενικά μη ποδοσφαιρικό απαγορεύονται αυστηρά, δεδομένα θα προκαλέσουν τιμωρία της ΑΕΚ κι επίσης επιτόπου θα δημιουργήσουν και πρόβλημα στην διεξαγωγή του αγώνα. Όλα τα παιδιά που θα έρθουν στο γήπεδο πρέπει να έχουν εισιτήριο. Κανένα παιδί δεν θα μπορέσει να μπει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Επίσης είναι σαφές πως λόγω των πολύ αυστηρών προελέγχων, οι φίλοι της ΑΕΚ που έχουν εισιτήριο για το ματς πρέπει να έρθουν νωρίς στο γήπεδο, για να αποφύγουν κάθε είδους ταλαιπωρία.

Είναι αναγκαίο να φροντίσουν να βρίσκονται στην Νέα Φιλαδέλφεια ακόμη και πριν ανοίξουν οι θύρες, δηλαδή τρεις τουλάχιστον ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης διευκολύνουν κάτι τέτοιο. Παρακαλούνται όλοι οι οπαδοί μας που θα βρεθούν στην OPAP Arena το Σάββατο το βράδυ, να έχουν μαζί τους αποδεικτικό ταυτότητας σε περίπτωση που ζητηθεί από την αστυνομία.

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τα βασικά κι αυτονόητα που δεδομένα πρέπει να τηρήσουμε για την ασφάλεια όλων μας κι αν δεν θέλουμε να πάθει ζημιά η ομάδα μας.

Θα επαναληφθεί η αναφορά σε αυτά μέχρι το Σάββατο, μαζί με νέες ενημερώσεις από την ΠΑΕ».

