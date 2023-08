Υγεία - Περιβάλλον

Παιδική κακοποίηση: Καταγγελία από 12χρονο που κατέληξε σε νοσοκομείο

Το παιδί το οποίο βρέθηκε και ελλιποβαρές, συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Παιδοψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Το περασμένο Σάββατο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο ΠΑΓΝΗ, ένα 12χρονο παιδί το οποίο έφερε τραύματα στο πρόσωπο και μάλιστα στο αυτί. Στη διάρκεια της νοσηλείας του, το παιδί ενημέρωσε τους γιατρούς (προχτές) ότι είχε χτυπηθεί από τους γονείς του και για εξαιτίας αυτών των χτυπημάτων, προήλθαν και τα τραύματα. Σημειώνεται επίσης ότι εκτός των τραυμάτων, το παιδί βρέθηκε από τους γιατρούς ελλιποβαρές.

Οι γιατροί άμεσα ενημέρωσαν την αστυνομία για το συμβάν και άμεσα ξεκίνησε η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί τραυματίστηκε. Το συμβάν έγινε σε χωριό στη Βιάννο Ηρακλείου, ωστόσο η αστυνομία δεν προέβη σε σύλληψη, αφού είχε εκπνεύσει το αυτόφωρο, όταν το παιδί κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι γονείς του παιδιού είναι αλβανικής καταγωγής και όπως λένε οι πληροφορίες, ο βιολογικός πατέρας συζεί με σύντροφο, η οποία είναι και μητριά του παιδιού.

Για το συμβάν έχει πλέον ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας ενώ η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο των καταθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το παιδί είναι σε καλή κατάσταση, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Flashnews.gr συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

