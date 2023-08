Αθλητικά

Σινσινάτι: Η Σάκκαρη αποκλείστηκε από την Μούχοβα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε πολλά προβλήματα στο σερβίς της και δεν κατάφερε να κάνει ακόμη μια ανατροπή αν και ισοφάρισε τα σετ.

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ (6-3, 2-6, 6-3) από την Καρολίνα Μούχοβα στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια είχε πολλά προβλήματα στο σερβίς της κι ενώ προσπάθησε να κάνει άλλη μία επική ανατροπή στο Σινσινάτι, η Μούχοβα αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη από την Κιρστέα και «χτύπησε» στο κατάλληλο σημείο του τρίτου σετ για να πάρει την νίκη και να βελτιώσει το ρεκόρ της κόντρα στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια σε 4-1.

