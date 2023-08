Κοινωνία

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου πίσω από το φλεγόμενο βυτιοφόρο περιγράφει το πώς έζησε το χθεσινό, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μιλά για το επιχειρησιακό σχέδιο.

Οδηγός που εγκλωβίστηκε στην Εθνική Οδό περιέγραψε την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο σημείο όση ώρα ήταν εκεί, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Ο Μάνος Δημονίτσας ήταν στο δεύτερο αυτοκίνητο πίσω από το φλεγόμενο βυτιοφόρο.

Όπως είπε, είδε το βυτιοφόρο να καίγεται, χωρίς όμως να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, ενώ το μπροστινό του αυτοκίνητο είχε ήδη σταματήσει σε απόσταση από το φλεγόμενο όχημα.

Ο ίδιος, όπως και ο μπροστινός του οδηγός έφυγαν άμεσα από το σημείο, όμως όπως είπε, δεν έγινε το ίδιο και με την τεράστια ουρά που σχηματίστηκε πίσω τους.

«Δεν υπήρξε ενημέρωση ότι καίγεται βυτιοφόρο», είπε, περιγράφοντας πως κόσμος αντί να φεύγει από το βυτιοφόρο, πήγαινε προς αυτό, ενώ σημείωσε πως δεν μοιράστηκαν νερά στους εγκλωβισμένους οδηγούς.

Ερωτηθείς για την εκκένωση από το σημείο, απάντησε πως, «η εκκένωση ήταν αυτοσχέδια».

«Επέστρεψα μετά από μία ώρα για να πάρω το αυτοκίνητό μου, όμως τα πρώτα έφυγαν τελευταία αφού είχε ανοίξει η ΛΕΑ κι έκαναν αναστροφή όλοι».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» είπε πως η κλήση στην Τροχαία έγινε στις 12:20 και στις 12:30 η ΕΛ.ΑΣ. ήταν εκεί.

«Η Τροχαία ήταν εκεί και προσπαθούσε να απομακρύνει τον κόσμο από την Παλαιά Εθνική Οδό, όμως κάποια στιγμή γέμισε και η παλιά Εθνική Οδό», είπε, περιγράφοντας πως τηρήθηκε το πρωτόκολλο για την απομάκρυνση των πολιτών και την παροχή βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους.

«Όλα έγιναν χωρίς να παρουσιαστεί η παραμικρή δυσκολία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαρθακογιάννης, κάνοντας λόγο για άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

