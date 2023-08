Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστική για Αθηνών - Κορίνθου: Όλες οι ενέργειες έγιναν με γνώμονα την ασφάλεια των επιβαινόντων

Η κοινή ανακοίνωση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για τον εγκλωβισμό των οδηγών στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

"Η ταλαιπωρία, ο εκνευρισμός και η αγανάκτηση των εγκλωβισμένων οδηγών είναι απολύτως κατανοητή και σεβαστή", τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστική αργά τη νύχτα της Πέμπτης, με αφορμή τη φωτιά σε βυτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο, στη νέα Εθνική Αθηνών - Κορίνθου, που προκάλεσε πολύωρα κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των οδηγών.

"Θα πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι οι αρμόδιες Αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα περίπλοκο και επικίνδυνο περιστατικό σε συνθήκες πολύ αυξημένης κυκλοφορίας από την πρώτη στιγμή, με την κρίσιμη διαδικασία απομάκρυνσης του εύφλεκτου υλικού να έχει δυναμικό χαρακτήρα και με την πραγματοποίησή της να μετατοπίζεται χρονικά αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της μέρας από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα και μετά" σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην οποία περιγράφονται όλες οι ενέργειας που έγιναν με "μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο γνώμονα την ασφάλεια οδηγών και επιβαινόντων σε οχήματα".

"Με δεδομένη τη τραγική εμπειρία σε παρόμοια περιστατικά του παρελθόντος, κρίθηκε επιβεβλημένη, ως μοναδικός οδοδείκτης, η απαρέγκλιτη τήρηση των πρωτοκόλλων για τις ενέργειες απομάκρυνσης του επικίνδυνου υλικού (υγροποιημένο αέριο), μιας διαδικασίας χρονοβόρας αλλά κυρίως εξαιρετικά απαιτητικής, όσον αφορά στην ευαισθησία και την επικινδυνότητά της", τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 12:20, εχθές Πέμπτη 17 Αυγούστου, για πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα στο 46 χλμ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο και στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή των Μεγάρων.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο της πυρκαγιάς 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα και πραγματοποίησαν την κατάσβεσή της. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε διαρροή του φορτίου, το οποίο αποτελούνταν από 7,2 τόνους υγραερίου, μείγματος κίνησης για οχήματα. Εξαιτίας της επικινδυνότητας της κατάστασης, εφαρμόστηκε το Πρωτόκολλο Ενεργειών, με την παρουσία τεχνικού ασφαλείας για την απομάκρυνση του επικίνδυνου φορτίου, ενώ με τη χρήση θερμικής κάμερας πραγματοποιούνταν διαρκώς έλεγχος της θερμοκρασίας.

Καθόλη τη διαδικασία της επιχείρησης απομάκρυνσης του επικίνδυνου φορτίου, το Πυροσβεστικό Σώμα διέθεσε εναέρια επιτήρηση με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Η ΕΛ.ΑΣ. ενήργησε με μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο γνώμονα την ασφάλεια οδηγών και επιβαινόντων σε οχήματα μετά την πυρκαγιά στο βυτιοφόρο.

Με δεδομένη τη τραγική εμπειρία σε παρόμοια περιστατικά του παρελθόντος, κρίθηκε επιβεβλημένη, ως μοναδικός οδοδείκτης, η απαρέγκλιτη τήρηση των πρωτοκόλλων για τις ενέργειες απομάκρυνσης του επικίνδυνου υλικού (υγροποιημένο αέριο), μιας διαδικασίας χρονοβόρας αλλά κυρίως εξαιρετικά απαιτητικής, όσον αφορά στην ευαισθησία και την επικινδυνότητά της.

Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες ενέργειες εύρεσης εναλλακτικών οδών (Λουτράκι-Περαχώρα-Πίσια-Σχίνο -Αλεποχώρι-Μέγαρα-Αθήνα και αντίστροφο δρομολόγιο για όσους κινούνταν από Αθήνα προς Κόρινθο) για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την επίτευξη της αποφόρτισης.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ευθέως συνδεδεμένες με την εξέλιξη της διαδικασίας απομάκρυνσης του επικίνδυνου υλικού, μιας δυναμικής διαδικασίας εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της επικινδυνότητάς της.

Όσο διαδοχικά προέκυπτε ότι θα καθυστερούσε η επιχείρηση -παρά τις κατά περιόδους εκτιμήσεις των ειδικών- η ΕΛ.ΑΣ. προχωρούσε και σε επιπλέον μέτρα, προκειμένου να υπάρχει ο ασφαλέστερος και καλύτερος δυνατός απεγκλωβισμός.

Ταυτόχρονα, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ., καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων κυκλοφορίας, μερίμνησε ώστε να τροφοδοτούνται με νερό οι οδηγοί και οι επιβαίνοντες σε σημαντικό κομμάτι των εγκλωβισμένων αυτοκινήτων, τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.

Από την πρώτη στιγμή για τις παρεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ. υπήρχε ενημέρωση των οδηγών που κινούνταν κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, της Αττικής Οδού, του Μορέα, και της Γέφυρας, μέσω μηνυμάτων που προβλήθηκαν στις ηλεκτρονικές πινακίδες, ώστε να ενημερώνονται συνεχώς. Επιπλέον, οι οδηγοί ενημερώνονταν προσωπικά από τους υπαλλήλους των σταθμών διοδίων, από τα οποία διήλθαν.

Καθόλη τη διάρκεια της ακινητοποίησης των οχημάτων το ΕΚΑΒ διέθεσε τέσσερις (4) μηχανές που κινούνταν διαρκώς, από δύο (2) σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας καθώς και τέσσερα (4) ασθενοφόρα, από δύο (2) σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, σε σταθερά σημεία.

Σημειώνεται επίσης ότι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος συνέλαβαν τον οδηγό του βυτιοφόρου οχήματος.

Η ταλαιπωρία, ο εκνευρισμός και η αγανάκτηση των εγκλωβισμένων οδηγών είναι απολύτως κατανοητή και σεβαστή. Θα πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι οι αρμόδιες Αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα περίπλοκο και επικίνδυνο περιστατικό σε συνθήκες πολύ αυξημένης κυκλοφορίας από την πρώτη στιγμή, με την κρίσιμη διαδικασία απομάκρυνσης του εύφλεκτου υλικού να έχει δυναμικό χαρακτήρα και με την πραγματοποίησή της να μετατοπίζεται χρονικά αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της μέρας από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα και μετά.

Το βυτιοφόρο όχημα έχει μεταφερθεί συνοδεία του Πυροσβεστικού Σώματος στα Ίσθμια Κορίνθου, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης ιδιοκτησίας της εταιρείας του βυτιοφόρου οχήματος.

