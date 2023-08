Αθλητικά

Ελλάδα – ΗΠΑ: Φιλική ήττα με “κατοστάρα”

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια και έξι αγώνες απέναντι στις ΗΠΑ που η εθνική δέχεται περισσότερους από 100 πόντους.

Στo πέμπτο φιλικό προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και το πιο δυνατό, η εθνική ηττήθηκε με 108-86 από τις ΗΠΑ, αντίπαλό της και στη Μανίλα στη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων στις 28 Αυγούστου. Η εθνική προσπάθησε με την άμυνά της να «χαλάσει» το παιχνίδι των Αμερικανών, αλλά οι παίκτες του Στιβ Κερ έφτασαν άνετα στην κατοστάρα. Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια και έξι αγώνες απέναντι στις ΗΠΑ που η εθνική δέχεται περισσότερους από 100 πόντους.

Στην "Etihad Arena" του Άμπου Ντάμπι, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με 12 πόντους ήταν ο παίκτης που στη δεύτερη περίοδο έδωσε ενέργεια στην εθνική επιτρέποντας στην «επίσημη αγαπημένη» να μειώσει μετά από ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο (32-17 υπέρ της Team USA). O Ρογκαβόπουλος πέτυχε επίσης 12 πόντους, ενώ από 11 είχαν οι Τόμας Ουόκαπ και Γιώργος Παπαγιάννης. Ο Λαρεντζάκης σημείωσε 10 πόντους και 9 ο Παπαπέτρου. Εκτός δωδεκάδας έμειναν ο Παπανικολάου και ο Χατζηδάκης.

Πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ αναδείχτηκε ο Άντονι Έντουαρντς με 21 πόντους. Αύριο, Σάββατο (19/8), στις 19:00, η εθνική δίνει το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν αναχωρήσει για της Φιλιππίνες, με αντίπαλο τη Γερμανία.

Τα δεκάλεπτα: 32-17, 52-41, 86-67, 108-86

Διαιτητές: Στιλ, Γιλμάζ, Γιου

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Παπαπέτρου 9 (2), Μήτογλου 4, Παπαγιάννης 11 (2), Λούντζης 9 (1), Ουόκαπ 11 (3), Αντετοκούνμπο Θ. 4, Λαρεντζάκης 10 (1), Ρογκαβόπουλος 12, Τσαλμπούρης 2, Καλαϊτζάκης Π. 12, Μποχωρίδης 2, Μωραϊτης

ΗΠΑ (Στιβ Κερ): Μπρίτζες 10 (1), Ίνγκραμ 7 (1), Τζάκσον 11, Έντουαρντς 21 (3), Μπράνσον 9 (7 ασίστ), Κέσλερ 7, Πόρτις 10 (7 ριμπάουντ), Χαλιμπάρτον 6 (1), Τζόνσον 13, Ριβς (11 (2), Χαρτ 1, Μπανκέρο 2

Τα ομαδικά στατιστικά των ΗΠΑ: 28/42 δίποντα, 11/26 τρίποντα, 19/24 βολές, 49 ριμπάουντ , 26 ασίστ, 11 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 20 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/42 δίποντα, 9/28 τρίποντα, 21/29 βολές, 35 ριμπάουντ , 13 ασίστ, 11 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 17 λάθη

