Κύπρος: Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία για τα Κατεχόμενα

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία, καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, λόγω των επεισοδίων στην Πύλα.

Ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες για αποφυγή των ταξιδιών προς τα κατεχόμενα εξέδωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία.

«Λόγω της κλιμάκωσης των γεγονότων στην περιοχή της Πύλας, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία ενθαρρύνει σθεναρά τους πολίτες των ΗΠΑ να επανεξετάσουν τυχόν σχέδια να ταξιδέψουν στα κατεχόμενα αυτό το Σαββατοκύριακο ή μέχρι την αποκλιμάκωση της κατάστασης»., αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Συνιστάται ιδιαίτερα στους πολίτες των ΗΠΑ να μείνουν μακριά από την περιοχή της Πύλας.

«Ενθαρρύνουμε τους πολίτες των ΗΠΑ στην περιοχή να είναι προσεκτικοί και να γνωρίζουν το περιβάλλον τους, ιδιαίτερα γύρω από πλήθη ή συγκεντρώσεις. Θα πρέπει να παρακολουθείτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις δραστηριότητες, τυχόν διαδηλώσεις και περιοχές που πρέπει να αποφύγετε», σημειώνεται.

