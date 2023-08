Πολιτική

Κύπρος – Επεισόδια στη Νεκρή ζώνη: Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για τις απαράδεκτες επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών

-







Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Νεκρή Ζώνη και την επίθεση Τουρκοκυπρίων σε μέλη του ΟΗΕ στην Πύλα.

Επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας @Christodulides και του εξέφρασα την έντονη αποδοκιμασία μου για τις απαράδεκτες επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στην περιοχή της Πύλας. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 18, 2023

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για τις απαράδεκτες επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), στην περιοχή της Πύλας.

Ελλάδα και Κύπρος είναι απόλυτα συντονισμένες ώστε να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Μαξίμου. Νωρίτερα το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες σημερινές επιθέσεις»

«Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας» σημειώνεται.

«Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση. Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για αναβίωση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού» αναφέρει η Αθήνα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Κύπριος προεδρος είναι σε συνεχή επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, την ελληνική κυβέρνηση, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, τους θεσμούς της ΕΕ, και τις πρεσβείες μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία - Νέα Φιλαδέλφεια: Ένταλμα για οπαδό του Παναθηναϊκού

Μακρή: Τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κενά

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)