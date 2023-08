Πολιτική

Μακρή: Τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κενά

Η υφυπουργός Παιδείας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» για τη νέα σχολική χρονιά, τους εκπαιδευτικούς και τις κτηριακές δομές.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε λιγότερο από ένα μήνα.

«Στις 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, τα βιβλία τυπώνονται από τον Απρίλιο, οι καθηγητές και οι αναπληρωτές είναι ενήμεροι κι έτοιμοι», είπε σχετικά με την εκκίνηση της νέας χρονιάς, εκτιμώντας ότι, «η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς κενά».

«Μπορεί να παρουσιαστούν κενά, όμως το υπουργείο είναι έτοιμο να τα αναπληρώσει», συμπλήρωσε σχετικά.

Αναφορικά με το ολοήμερο σχολείο είπε πως, θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία, καθώς έχει ήδη «αγκαλιαστεί» από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του.

Όσο αφορά στο πρόβλημα στέγασης των εκπαιδευτικών σε τουριστικές περιοχές, η υφυπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες των δήμων, αλλά και στο συμβολικό επίδομα των 100 ευρώ και διαβεβαίωσε πως, το υπουργείο λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στέγαση εκπαιδευτικών και φοιτητών.

«Οι αναπληρωτές μπορούν να παρουσιαστούν και ηλεκτρονικά», σημείωσε για την πλήρωση κενών θέσεων.

Για την προσχολική αγωγή είπε πως, «υπάρχει προσπάθεια ενοποίησης» και πως, τα αγγλικά στα νήπια είχαν μεγάλη αποδοχή.

Ερωτηθείσα για τα σχολικά κτήρια είπε πως, «γίνεται μελέτη από το Επιμελητήριο για τον έλεγχο των κτηρίων η ανέγερση ανήκει στο υπουργείο Μεταφορών και η συντήρησή τους από το ΥΠΕΣ μέσω των δήμων που χρηματοδοτούνται» και είπε ειδικά αναφερόμενη στον θάνατο μαθητή στις Σέρρες πως, «όταν τηρούμε τα πρωτόκολλα, δεν θα έχουμε προβλήματα. Στις Σέρρες επετράπη η συντήρηση ενώ γίνονταν μαθήματα».

Μιλώντας για την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων είπε πως γίνεται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ παράλληλα γίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και προγράμματα βιωματικής μάθησης, πέρα των μαθημάτων, μεταξύ των οποίων η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και μαθήματα επιχειρηματικότητας.

Για τα ιδιωτικά ΑΕΙ διαβεβαίωσε πως θα γίνουν, βάσει της κυβερνητικής δέσμευσης, όμως δεν είναι κάτι «κοντινό», αλλά κάτι που θα γίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τόνισε πως, προς το παρόν μπορούν να γίνουν συμφωνίες με ιδιωτικά πανεπιστήμια και επισημαίνοντας ότι, είναι «μία διαδικασία που θα ξεκινήσει πολύ γρήγορα» και πως «τα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν».

