Κρήτη: “Του έριξαν σαν εκτελεστές” – Συγκλονίζει ο πατέρας του 29χρονου Νίκου που δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι (βίντεο)

Ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε 22χρονος, με τον οποίο λίγο νωρίτερα είχαν διαπληκτιστεί για μια προσπέραση

Εκτός ΜΕΘ βρίσκεται ο 29χρονος Νίκος Φανουράκης που τα ξημερώματα της Πέμπτης 3 Αυγούστου είχε δεχθεί, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, πυροβολισμό από 22χρονο, με τον οποίο λίγο νωρίτερα είχαν διαπληκτιστεί για μια προσπέραση στη Μεσαρά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, φαίνεται πως επικοινωνεί με το περιβάλλον και πρόκειται να μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική κλινική, με τη σφαίρα να παραμένει στον εγκέφαλό του.

«Του έριξαν σαν εκτελεστές»

Την ίδια ώρα ο πατέρας του 29χρονου μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV ζητά δικαιοσύνη καθώς ο δράστης παραμένει άφαντος.

«Άρχισε φασαρία, το παιδί έφυγε τους αγνόησε και τον κυνήγησαν. Σε κάποια φάση τον πέρασαν και σταμάτησε. Άνοιξε το παράθυρο και του έριξαν μία σφαίρα στο κεφάλι, σαν εκτελεστές. Δεν υπέκυψε στις μαγκιές τους και επέλεξαν να του ρίξουν» είπε ο Γιάννης Φανουράκης, πατέρας του 29χρονου και συνέχισε:

«Η κόρη μου κλαίει μέρα νύχτα. Η γυναίκα μου έχει πέσει 30 φορές κάτω και τη σηκώνω. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα» πρόσθεσε ο ίδιος.

Τέλος, ο πατέρας ευχαρίστησε όλους όσοι βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους και μοιράζονται την ίδια αγωνία για τον 29χρονο Νίκο αλλά και τους γιατρούς που έδωσαν τη δική τους μάχη στην εντατική.

