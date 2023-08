Παράξενα

Αλμυρός: Στο αυτόφωρο γιατί παρενοχλεί την πρώην του 10 χρόνια μετά τον χωρισμό τους

Η γυναίκα που έχει αποκτήσει οικογένεια και παιδιά, κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα για να μην την πλησιάζει, τα οποία όμως ο 37χρονος παραβίασε.

Εμμονή που έχει λάβει παθολογικά χαρακτηριστικά έχει ένας 37χρονος από την Χαλκιδική απέναντι σε 38χρονη γυναίκα από τον Αλμυρό Μαγνησίας, με την οποία είχε δεσμό στο παρελθόν, παρότι έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια από τον χωρισμό τους και εκείνη έχει αποκτήσει οικογένεια.

Η γυναίκα αναγκάστηκε να ζητήσει την συνδρομή της δικαιοσύνης, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην την πλησιάζει, τα οποία ωστόσο, ο 37χρονος παραβίασε, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί χθες (18-8-2023) στο Αυτόφωρο.

Ειδικότερα, ο 37χρονος παρακολουθεί την γυναίκα, της στέλνει διαρκώς μηνύματα και εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στο ζευγάρι και τα παιδιά του.

Χθες ο 38χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο μετά από 24ωρη κράτησή του, καθώς το ζευγάρι κατέθεσε μήνυση εναντίον του. «Μας τρομάζει, μας τρομοκρατεί , δεν ξέρουμε τα να κάνουμε. Έχει γίνει πλέον επικίνδυνο να βγαίνεις από το σπίτι σου και να τον βλέπεις μπροστά σου», ανέφερε το ζευγάρι στο Δικαστήριο. Εκείνος από την πλευρά του, ζήτησε προθεσμία για να δικαστεί την Δευτέρα, ύστερα και από τον διορισμό συνηγόρου του από το δικαστήριο.

