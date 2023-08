Κοινωνία

Λιμενικό: Διάσωση δεκάδων μεταναστών στο Αιγαίο (εικόνες)

Δυο επιχειρήσεις διάσωσης από το Λιμενικο Σώμα, δυτικά των Αρκιών και ανοιχτά της Λέσβου.

«Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πάτμου για την ύπαρξη σκάφους, με ικανό αριθμό επιβαινόντων στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της ν. Αρκιών», αναφέρει το Λιμενικό Σώμα σε ανακοίνωση του.

«Στην περιοχή έσπευσαν τρία (03) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Λιμενικών Αρχών Πάτμου και Λέρου, τα οποία εντόπισαν και κατόπιν καταδίωξης ακινητοποίησαν ταχύπλοο πνευστό σκάφος με συνολικά δεκαεπτά (17) επιβαίνοντες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η ασφαλής περισυλλογή τους και η μεταφορά τους στη ν. Πάτμο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Από το Λιμεναρχείο Πάτμου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014, ενώ κατασχέθηκε το εν λόγω σκάφος», καταλήγει το σχετικό δελτίο Τύπου από το Λιμενικό Σώμα.

Εντοπισμός και διάσωση 41 ατόμων στη Λέσβο

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα: Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Περιπολικό πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή “ΤΑΡΤΙ” κόλπου Γέρας ν. Λέσβου πνευστή ακυβέρνητη λέμβο με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.

Στη θέα του πλοίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι επιβαίνοντες προέβησαν σε ρίψη του εξωλέμβιου κινητήρα στα θάλασσα καθώς και στην καταστροφή των αεροθαλάμων της.

Άμεσα το πλήρωμα του Περιπολικού πλοίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση 41 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον λιμένα Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο χώρο καραντίνας Κ.Υ.Τ. Καρά Τεπέ “ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ”.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ η πνευστή λέμβος βυθίστηκε.





