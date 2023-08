Πολιτική

Λευκά Όρη: Μητσοτάκης και Δάφνη ανέβηκαν στην υψηλότερη κορυφή τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός "πάτησε" στην πιο ψηλή κορυφή των Λευκών Ορέων, μαζί με την κόρη του, Δάφνη.

-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Κρήτη, από όπου και κατάγεται, και έκανε ορειβασία μαζί με τον κόρη του Δάφνη.

Ο πρωθυπουργός μαζί με την κόρη του έκαναν ορειβασία στα Λευκά Όρη και συγκεκριμένα στη βουνοκορφή «Πάχνες» σε υψόμετρο 2.435 μ.

Απαθανάτισαν την στιγμή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε την φωτογραφία: «Κατακτώντας κορυφές! Με την Δάφνη στις Πάχνες στα 2.453 μ.».

Ειδήσεις σήμερα:

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Νέα φωτιά ξέσπασε στο Νοσοκομείο

Τροχαίο - Τρίπολη: Νεκρός ποδηλάτης σε σύγκρουση με ΙΧ

Αλμυρός: Στο αυτόφωρο γιατί παρενοχλεί την πρώην του 10 χρόνια μετά τον χωρισμό τους