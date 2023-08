Τεχνολογία - Επιστήμη

Υπερπανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα είναι ορατή στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να φωτίσει τον ουρανό η υπερπανσέληνος του Αυγούστου και πότε θα είναι η επόμενη φορά που θα ξαναδούμε τόσο μεγάλο φεγγάρι.

-

Στις 31 Αυγούστου αναμένεται η δεύτερη υπερπανσέληνος του Αυγούστου, μετά από αυτήν της 1ης Αυγούστου. Πρόκειται για την προτελευταία υπερπανσέληνο του έτους, με την επόμενη να αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου.

Το φαινόμενο δε της υπερπανσελήνου με τη Νέα Σελήνη, που σημειώθηκε την 1η Αυγούστου, είναι τόσο σπάνιο που θα το ξαναδούμε στις 31 Μαΐου 2026. Η υπερπανσέληνος της 31ης Αυγούστου θα κορυφωθεί στις 04:35 τα ξημερώματα. Στον ελλαδικό χώρο, η δύση του ηλίου θα λάβει χώρα περίπου στις 19:55 το απόγευμα.

Το φεγγάρι όμως, θα φαίνεται πλήρες και την προηγούμενη, καθώς και την επόμενη νύχτα, επομένως θα απολαύσουμε συνολικά για 3 νύχτες το θέαμα της ολόγιομης Σελήνης.

Αν και φέτος η δεύτερη πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται «Μπλε Φεγγάρι», κανονικά το πλήρες φεγγάρι του εν λόγω μήνα είναι γνωστό ως «Φεγγάρι του Οξυρρύγχου». Η συγκεκριμένη ονομασία, όπως και τα περισσότερα ονόματα της πανσελήνου, προέρχεται από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής, καθώς τη συγκεκριμένη μέρα συνήθιζαν να ψαρεύουν το εν λόγω ψάρι.

Το επερχόμενο φεγγάρι χαρακτηρίζεται ως «υπερπανσέληνος» και μάλιστα πρόκειται για την προτελευταία του έτους, με την επόμενη να αμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 θα έχουμε συνολικά 4 «σούπερ» φεγγάρια, το ένα μετά το άλλο (από το Μάιο έως και το Σεπτέμβριο).

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναζωπυρώσεις και άνεμοι έως 8 Μποφόρ

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Καιρός: βοριάδες και αραιές νεφώσεις την Κυριακή