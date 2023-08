Οικονομία

Τροχαίο - Απάτη: Είπαν σε ανήλικη ότι η μάνα της σκότωσε παιδί, για να αρπάξουν τιμαλφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως δρούσε η συμμορία με πλούσια δράση σε βάρος ανυποψίαστων θυμάτων. Πόσες περιπτώσεις εξιχνιάστηκαν, τι ανακάλυψαν οι αστυνομικοί.

-

Από την Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις απατών και απόπειρας απάτης, για τις οποίες συνελήφθη ένα άτομο.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες και απόπειρες απατών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους

Από την εγκληματική του δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνά τις 40.000 ευρώ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, έντεκα (11) περιπτώσεις απατών και αποπειρών αυτών, σε περιοχές της Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες (17.8.2023) στην Τρίπολη Αρκαδίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες και απόπειρες απατών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της μεθοδικής και εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, εξακριβώθηκε ότι είχε συσταθεί εγκληματική ομάδα με σκοπό να εξαπατά ανυποψίαστους πολίτες. Συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας τηλεφωνούσαν στα θύματά τους προσποιούμενους τους αστυνομικούς και με το πρόσχημα ότι συγγενικά τους πρόσωπα είχαν προκαλέσει τροχαία ατυχήματα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ανηλίκου, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ή τιμαλφή προκειμένου οι συγγενείς τους να απαλλαχθούν από τις νομικές συνέπειες.

Επιπλέον, οι δράστες που είχαν τον ρόλο της επικοινωνίας με τα υποψήφια θύματα, προκειμένου να αποφύγουν την ενημέρωση των οικείων ή των Διωκτικών Αρχών από τους παθόντες, τους μιλούσαν συνεχώς ώστε η γραμμή επικοινωνίας να παραμένει ανοιχτή, ενημερώνοντας παράλληλα τον 42χρονο, που είχε τον ρόλο της παραλαβής των χρημάτων/τιμαλφών, για τον τρόπο παραλαβής τους.

Την Πέμπτη το πρωί, οι δράστες προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, επικοινώνησαν με ανήλικη ημεδαπή και με το πρόσχημα εμπλοκής της μητέρας της σε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ανηλίκου, την έπεισαν να συλλέξει τιμαλφή μεγάλης αξίας ώστε να τα παραδώσει στον 42χρονο όπου θα μετέβαινε στην οικία της για να τα παραλάβει.

Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, εντόπισαν όχημα που οδηγούσε ο 42χρονος, προτού μεταβεί στην οικία της ανήλικης, όπου και τον συνέλαβαν.

Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, εξακριβώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 29.7.2023 έως και την 17.8.2023, ο 42χρονος μαζί με άγνωστους συνεργούς του, σε περιοχές των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, είχαν διαπράξει συνολικά -6- περιπτώσεις απατών και -5- περιπτώσεις αποπειρών απάτης.

Από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις -40.000- ευρώ.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικία, στο όχημα αλλά και στον συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών χειρός,

συλλογή νομισμάτων και χαρτονομισμάτων από διάφορες χώρες,

κινητό τηλέφωνο,

καπέλο τύπου “jockey”,

-2- ζεύγη γυαλιών,

το χρηματικό ποσό των -4.535- ευρώ, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Τέλος, κατασχέθηκε το ως άνω όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, για την ταυτοποίηση των συνεργών του ανωτέρω και την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.

Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας».