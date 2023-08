Κοινωνία

Σαλαμίνα: Μικρός καρχαρίας “όργωσε” τα νερά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα καρχαριάκι προκάλεσε την έκπληξη των λουόμενων σε παραλία της Σαλαμίνας.

-

Ένα μικρό καρχαριάκι προκάλεσε έκπληξη σε λουόμενους στη Σαλαμίνα.

Ο καρχαρίας – μωρό έκανε βόλτες ανενόχλητος στα νερά, ενώ οι λουόμενοι το κοίταζαν και οι γονείς προσπαθούσαν να κρατήσουν τα παιδιά να μη βουτήξουν μέσα.

Την ίδια ώρα, πολλοί ήταν εκείνοι που τραβούσαν βίντεο το πρωτότυπο θέαμα.

Την Παρασκευή ένας νεκρός καρχαρίας είχε ξεβραστεί στη Σαντορίνη.

Το βίντεο ανάρτησε στο Instagram το fishingingreece.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fishing In Greece (@fishingingreece.gr)

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναζωπυρώσεις και άνεμοι έως 8 Μποφόρ

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Καιρός: βοριάδες και αραιές νεφώσεις την Κυριακή