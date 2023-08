Κόσμος

Μεξικό: Ο τυφώνας Χίλαρι κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ (βίντεο)

Ο τυφώνας Χίλαρι εξασθένισε χθες Σάββατο στην κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό, όπου βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές, πάντως όχι σοβαρές, και πλέον κατευθύνεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), ο τυφώνας, με ριπές ανέμων ταχύτητας ως και 155 χιλιομέτρων την ώρα, βρισκόταν 390 χιλιόμετρα από την πόλη Πούντα Εουχένια, στο κεντρικό τμήμα της χερσονήσου, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Προτού κινηθεί προς την κατεύθυνση της νότιας Καλιφόρνιας, αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τόπους στη χερσόνησο, πρόσθεσε το NHC. Λόγω της ταχύτητας των ανέμων του -είναι μικρότερη από ό,τι προβλεπόταν-, ο Χίλαρι υποβαθμίστηκε από την κατηγορία 3 στην κατηγορία 2.

Κατά τη μεξικανική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένονται βροχές συνοδευόμενες από αστραπές, ενώ υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν πλημμύρες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η υπηρεσία κάλεσε τον πληθυσμό να είναι προσεκτικός λόγω του ενδεχομένου να υπάρχουν ισχυρά κύματα και άνοδος του επιπέδου των υδάτων.

Στο Λος Κάμπος, στην Μπάχα Καλιφόρνια, που προσελκύει πολλούς ξένους τουρίστες, καταστήματα είχαν τοποθετήσει αμμόσακους για να προστατευθούν και άλλα μάζεψαν τα τραπεζοκαθίσματα. Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό έκανε λόγο για «μικρές ζημιές» σε υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες, ιδίως λόγω πτώσεων δέντρων, μικρής έκτασης πλημμυρών και ζημιών σε κάποιους δρόμους στη χερσόνησο.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, όπου βρίσκεται η πόλη Τιχουάνα, φρόντισε να ανοίξουν κέντρα υποδοχής για πλημμυροπαθείς. Είχε ήδη κάνει λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο Χίλαρι είναι ο πρώτος τυφώνας της περιόδου που φθάνει στο έδαφος στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό. Γενικά οι τυφώνες και οι τροπικοί κυκλώνες είναι συνηθισμένοι στις μεξικανικές ακτές τόσο στον Ειρηνικό όσο και στον Ατλαντικό από τον Μάιο ως τον Νοέμβριο.

