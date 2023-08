Παράξενα

Αγριογούρουνα: κοπάδι “μπούκαρε” σε παιδική χαρά (βίντεο)

Δεν πίστευε στα μάτια του ο κάτοικος της περιοχής, που απαθανάτισε την επίσκεψη οικογενειών αγριογούρουνων στην παιδική χαρά της Κεραμίδας

Ολόκληρο κοπάδι από αγριογούρουνα εκ των οποίων ορισμένα ήταν πολύ μεγάλα, εμφανίσθηκε το πρωί της Παρασκευής (18/8) λίγο μετά τις 05:00, στην παιδική χαρά της Κεραμίδας, στον Δομοκό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή και όπως φαίνεται δεν θα είναι ούτε η τελευταία.

Ο μεγάλος αριθμός των αγριογούρουνων, επιβεβαιώνει την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού τους.





lamiareport.gr

