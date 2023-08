Κοινωνία

Ληστής άρπαξε χρηματοκιβώτιο και τραυμάτισε αστυνομικό

Επεισοδιακή σύλληψη σε νησί, με τον δράστη να τραυματίζει αστυνομικό που τον είχε ακινηντοποιήσει.

Εξιχνιάστηκε, από το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου, περίπτωση κλοπής χρηματοκιβωτίου από σπίτι στη Σκόπελο.

Το βράδυ του Σαββάτου συνελήφθη από αστυνομικούς στην Σκόπελο, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, ο δράστης, κατά το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της 18-08-2023 έως τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 19-08-2023, αφού διέρρηξε το παράθυρο υπνοδωματίου οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό και αφαίρεσε ένα χρηματοκιβώτιο, καθώς και 2 ρολόγια χειρός από συρτάρι του δωματίου.

Το χρηματοκιβώτιο εντοπίστηκε σε αγροτεμάχιο κοντά στην οικία από τους αστυνομικούς, ενώ κατά την ακινητοποίηση του δράστη στο σημείο, αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας έναν αστυνομικό, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Το χρηματοκιβώτιο κατασχέθηκε, ενώ επιπλέον από τον δράστη παραδόθηκαν και κατασχέθηκαν τα 2 αφαιρεθέντα ρολόγια χειρός.

