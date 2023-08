Κοινωνία

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Αρτοποιός: ένας “τεράστιος ανεμιστήρας” σπρώχνει τις φλόγες σε νέα μέτωπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωποςΤύπου του Πυροσβεστικού Σώματος για τις πυρκαγιές στην Αλεξανδρούπολη.

-

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τις φωτιές στον Έβρο, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι στην Αλεξανδρούπολη είναι «συνεχόμενη μια πολύ δύσκολη κατάσταση, λόγω των ανέμων και των ακραίων συνθηκών.

«Είναι σαν να έχουμε έναν τεράστιο ανεμιστήρα που σπρώχνει διαρκώς την πυρκαγιά και δημιουργεί νέα μέτωπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός, λέγοντας πως «δύο είναι τα μεγαλύτερα μέτωπα, που δυσκόλεψαν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο ένα είχε δημιουργηθεί μια τεράστια αντιπυρική ζώνη και είχαν συγκεντρωθεί εκεί δυνάμεις για να την ανακόψουν, όμως λόγω των ανέμων η φωτιά «πέρασε» εκατοντάδες μέτρα μακριά».





Επεσήμανε ότι «έχουν εκκενωθεί 13 οικισμοί, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πως θα κινηθεί η φωτιά τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Αρτοποιός διευκρίνισε ακόμη ότι το πρωί της Δευτέρας, «το κομμάτι που μας απασχολεί περισσότερο είναι το δυτικό μέτωπο, που βρίσκεται πάνω από την Εγνατία Οδό, καθώς η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού στην Νίψα και κοντά στο Δωρικό και την Αμφιτρίτη».





Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Σύλληψη μεσίτη για μεταβίβαση σπιτιού σε… σκύλο! (εικόνες)

Φωτιές - Δευτέρα: Ακραίος ή υψηλός κίνδυνος σε 13 Περιφέρειες (χάρτης)

Τροχαίο - Βάρκιζα: Αυτοκίνητο σκότωσε άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο και τα σκυλιά του