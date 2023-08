Κοινωνία

Τροχαίο - Βάρκιζα: Υπερήλικας ο οδηγός που σκότωσε τον 40χρονο στην παραλιακή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας, εκινείτο με το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο συνόδευαν τα δύο σκυλιά του, που ξεψύχησαν στην άσφαλτο. Δείτε βίντεο με τον 40χρονο να κινείται στον δρόμο.

-

Ένας 87χρονος είναι ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε αργά το βράδυ της Κυριακής, στην Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στην παραλιακή, με θύμα έναν 40χρονο ο οποίος εκινείτο με ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο - μηχανάκι.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 22:40, στο 32ο χιλιόμετρο στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ribas.

Ο 87χρονος ο οποίος συνελήφθη, οδηγούσε το αυτοκίνητο και φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, όταν προσέκρουσε στο αμαξίδιο, παρασύροντας τον 40χρονο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 40χρονος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς πιστοποιήθηκε οι θάνατος του.

Από το δυστύχημα ανασύρθηκαν νεκρά και τα δύο σκυλάκια που συνόδευαν τον άτυχο άνδρα.

Έρευνα για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία και έχει ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας.

Βίντεο με τον 40χρονο να κινείται στον δρόμο με τα σκυλάκια του

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το zoosos.gr, η Λαμπρινή Ανδρεάδου, μέλος της Φιλοζωικής Ομάδας Βούλας, αναφερόμενη στον θάνατο του άνδρα τον οποίο είχε δει να μετακινείται μαζί με τα σκυλάκια του στην περιοχή της Γλυφάδας πριν από μερικές ημέρες, δημοσίευσε το παρακάτω βίντεο και τόνισε στα social media:

«Προσεχώς και σε διαφορετικές συνθήκες σκόπευα να γράψω ένα αφιέρωμα σχετικά με τον άνθρωπο που κυκλοφορεί με αμαξίδιο μαζί με τα 2 Σπιτς σκυλάκια του... Εθεάθη την Τετάρτη στη Γλυφάδα και έλαβα το βίντεο που τράβηξε φίλος.

Ήθελα να δείξω πως η θέληση και η αγάπη του ανθρώπου για τους τετράποδους φίλους του δεν έχει δικαιολογίες και όρια και έχει δυσκολίες. Παρόλο που οι συνθήκες δεν ευνοούσαν ούτε καν τον ίδιο για να κινείται όχι μόνο το έκανε αλλά έπαιρνε μαζί του και τα 2 σκυλάκια του όταν εμείς που δεν έχουμε κάποια αναπηρία, βαριόμαστε να βγάλουμε τα σκυλιά μας βόλτα αφού βαριόμαστε να σηκωθούμε από τον καναπέ αφήνοντας το τηλεκοντρόλ και το κινητό.

Αυτός ο άνθρωπος δεν ζει πια... Ένας ηλικιωμένος στο ύψος του Ribas απόψε με το ΙΧ του, έπεσε πάνω του σκοτώνοντας τον κύριο στο αμαξίδιο ηλικίας 40 ετών και τα 2 σκυλάκια του. Δεν γνωρίζω τα στοιχεία του, δεν χρειαζόταν αλλά ανάπηρο με 2 σκυλάκια στους δρόμους μόνο αυτόν είχα δει όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι να ήταν ψέμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κατσαφάδος για Νέα Φιλαδέλφεια: Είναι θέμα τιμής να βρεθεί ο δολοφόνος του Μιχάλη

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Αρτοποιός: ένας “τεράστιος ανεμιστήρας” σπρώχνει τις φλόγες σε νέα μέτωπα

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ