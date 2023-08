Κοινωνία

Τροχαίο - Βάρκιζα: Αυτοκίνητο σκότωσε άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο και τα σκυλιά του

Πως συνέβη η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα έναν άνδρα που εκινείτο με το αναπηρικό αμαξίδιο του, έχοντας συντροφιά και τα δύο σκυλιά του.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 22:40 της Κυριακής, στο 32ο χιλιόμετρο της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, στο ύψος του Ribas.

Ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, που οδηγούσε ηλικιωμένος, χτύπησε το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο με το οποίο ένας 40χρονος άνδρας εκινείτο στο σημείο της παραλιακής, στο ύψος του νυχτερινού κέντρου, στην Βάρκιζα.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης του αυτοκινήτου, ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του 40χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο, στην Βούλα, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του.

Νεκρά ανασύρθηκαν και τα δύο σκυλάκια που είχε μαζί του ο 40χρονος, τα οποία επίσης παρασύρθηκαν από το αυτοκίνητο, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.





