Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο μεθυσμένος νεαρός που αυτοπυροβολήθηκε

Πως συνέβη η τραγωδία με τον χαμό του άνδρα, ο οποίος έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό του, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Τη ζωή του έχασε 28χρονος, ο οποίος υπό την επήρεια μέθης, αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στην αυλή του σπιτιού του, στον οικισμό «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Άτομα που βρίσκονταν εκεί τη στιγμή που ο νεαρός αυτοπυροβολήθηκε ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Διαβατών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

