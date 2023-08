Αθλητικά

Σινσινάτι: Ο Τζόκοβιτς “βασιλιάς” με επική ανατροπή

Μεγάλη νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς με ανατροπή επί του νεαρού Αλκαράθ.

Με έναν επικό τρόπο ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 2-1 (5-7, 7-6, 7-6) τον Κάρλος Αλκαραθ στον μεγάλο τελικό του Cincinnati Masters

Το παιχνίδι προσέφερε πολλές συγκινήσεις με τον Σέρβο σούπερ σταρ να κάνει μεγάλη ανατροπή και να νικάει μετά από 3 ώρες και 49 λεπτά.

Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε ιδανικά, αλλά στην συνέχεια ο Ισπανός κατάφερε να ισορροπήσει το πρώτο σετ και στο τέλος να το κατακτήσει. Το 1-0 έγινε μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο όπου ο Σέρβος έδειχνε να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αποχώρησε στα αποδυτήρια.

Στη συνέχεια όμως βρήκε τα πατήματά του, κατάφερε να νικήσει και να το πανηγυρίσει... έντονα σκίζοντας την μπλούζα του!

