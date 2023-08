Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Σύλληψη για ναρκωτικά στα βόρεια προάστια

Τι αναφέρει η ανακοίνωση και ποιες οι κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν στον συλληφθέντα

Περισσότερα από 200 γραμμάρια κάνναβη αλλά και όπλα και αρκετά χρήματα, ήταν οι "αποσκευές" που μετέφερε 23χρονος Έλληνας την Κυριακή στα βόρεια προάστια ο οποίος και συνελήφθη κατόπιν ελέγχου της Αστυνομίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθη βραδινές ώρες της 20-8-2023 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 23χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και της ευρύτερης περιοχής των Βορείων Προαστίων Αττικής, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση. Από έρευνα στην οικία και την κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

223 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

αεροβόλο πιστόλι,

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,

6 αμπούλες αερίου,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 5.480 ευρώ και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

