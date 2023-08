Αθλητικά

Αντβέρπ – ΑΕΚ: Το τελευταίο εμπόδιο της Ένωσης… πριν τ’ αστέρια

Ο «Δικέφαλος» βρίσκεται στο μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου, όπου αύριο θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα για την είσοδο στους χρυσοφόρους Ομίλους του Champions League..

Στην τελευταία στάση πριν από την είσοδο στους «χρυσοφόρους» ομίλους του Champions League, η ΑΕΚ θα περάσει από το μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου: την Αμβέρσα. Αύριο (Τρίτη, 22:00) η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια και κυπελλούχο Βελγίου με στόχο να πάρει το «πάνω χέρι» ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει σε οκτώ βράδια (30/8) στην OPAP Arena.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ είναι μία κλασική βελγική ομάδα με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και προπονητή τον γνωστό Ολλανδό Μαρκ Φαν Μπόμελ. Ένας σύλλογος που στηρίζεται σε εξέλιξη και μεταπώληση ποδοσφαιριστών και ήδη το καλοκαίρι πούλησε δύο βασικούς παίκτες του. Ο τελευταίος, μάλιστα, παραχωρείται από στιγμή σε στιγμή στον Άγιαξ και είναι ο 21χρονος Αργεντινός μπακ, Γκαστόν Άβιλα. Δεν θα αγωνιστεί εναντίον της ΑΕΚ.

Στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Jupiler League ο μέσος όρος ηλικίας της είναι... αφύσικα μικρός ακόμα και για τα δεδομένα του Βελγίου, καθώς βασικός είναι ο 18χρονος Φερμέιρεν (χρηματιστηριακή αξία πάνω από 15.000.000) και αρκετοί άλλοι παίκτες γεννηθέντες μετά το 2000. Σε όλα τα ματς ως αλλαγή έχει συμμετάσχει και ο 17χρονος Γάλλος Ιλενικενά. Στην άμυνα, πάντως, δεσπόζει η φυσιογνωμία του πολύπειρου Τόμπι Αλντερβάιρελντ, ενώ μπροστά ιδιαίτερα επικίνδυνος με 4 γκολ σε ισάριθμα ματς είναι ο 29χρονος Ολλανδός Βίνσεντ Γιάνσεν.

Από την άλλη πλευρά ο Ματίας Αλμέιδα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, με το Εζέκιελ Πόνσε να μπαίνει για πρώτη φορά στην αποστολή. Οι συνεχόμενοι αγώνες ίσως επιφέρουν κι ένα μικρό rotation αφού η Ένωση καλείται να παίξει το τρίτο της παιχνίδι σε διάστημα οκτώ ημερών.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεξιέ (Γαλλία)

ΑΝΤΒΕΡΠ (Μαρκ Φαν Μπόμελ): Μπιτέζ, Μπατάιγ, Ντε Λετ, Αλντερβάιρελντ, Εζούκε, Φερμέιρεν, Μπαλίκουϊσα, Εκέλενκαμπ, Κερκ, Οντρέικα, Γιάνσεν

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί, Γιόνσον, Σιμάνσκι, Πινέδα, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, (ή Τσούμπερ), Γκαρσία\

