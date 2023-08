Κοινωνία

Φωτιές: Πύρινη κόλαση σε Εύβοια, Βοιωτία, Έβρο, Ροδόπη και Καβάλα (εικόνες)

Διαδοχικά μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις χωριών και οικισμών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Έκτακτη διϋπουργική σύσκεψη έγινε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια,για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις μεγάλες πυρκαγιές και τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς που προβλέπεται και για αύριο, ενώ μετά από αίτημα της Ελλάδας ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας για ενισχύσεις από την Ε.Ε.

Ήδη ανταποκρίθηκαν η Ρουμανία και η Κύπρος και το βράδυ αναμένονται 56 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ η Κύπρος στέλνει δύο αεροσκάφη air tractor τα οποία αναμένονται το απόγευμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 65 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Οι πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη

Στην Αλεξανδρούπολη, το πιο δύσκολο ενεργό μέτωπο που αντιμετωπίζουμε, μαίνεται στις περιοχές βορείως του οικισμού Νίψα και στους οικισμούς Δορίσκος και Μοναστηράκι. Ήδη έχουν εκκενωθεί 13 οικισμοί για την ασφάλεια των πολιτών. Στην πυρκαγιά επιχειρούν αυτή τη στιγμή 214 πυροσβέστες, 11 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Στην αγροτοδασική πυρκαγιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας, το μέτωπο των επιχειρήσεων βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Παραλίας Σαράντη και επιχειρούν 74 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, στην περιοχή μεταξύ Προδρόμου και Σαράντη, γυναίκα που είχε βγει σε κεντρικό δρόμο ζήτησε βοήθεια από άνδρες της Πυροσβεστικής για ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος βρισκόταν σε κτηνοτροφική μονάδα. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο που τους υποδείχθηκε και εντόπισαν μέσα στο μαντρί άνδρα περίπου 80 ετών χωρίς τις αισθήσεις του. Η αιτία θανάτου θα διαπιστωθεί από την ιατροδικαστική έκθεση. Σημειώνεται ότι για την περιοχή είχε εκδοθεί πριν μια ώρα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Στη πυρκαγιά στα Ψαχνά Ευβοίας, η πυρκαγιά εξελίσσεται μεταξύ των περιοχών Προφήτης Ηλίας Ψαχνών και Αρτάκης. Στις 13:15 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Νότια Ψαχνά προς Ψαχνά και από Βόρεια Αρτάκη προς Αρτάκη. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 19 Γάλλοι πυροσβέστες με 4 οχήματα συνδράμουν τις ελληνικές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Πυρκαγιά επίσης μαίνεται στην 'Ανω Δροσίνη Ροδόπης όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα, και 3 αεροσκάφη.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 όπως θα βρισκόμαστε και αύριο λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των θυελλωδών ανέμων οι οποίοι θα φτάνουν τα 8 και 9 μποφόρ», τόνισε ο κ. Αρτοποιός και πρόσθεσε:

«Σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που εκδίδει καθημερινά η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας, ο μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση συναγερμού σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία.

Αυτή η ακραία κατάσταση που βιώνουμε, θα ευνοήσει ακόμη περισσότερο την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Είμαστε αντιμέτωποι με ακραία φαινόμενα και καλούμαστε να προσαρμοστούμε όλες και όλοι στην δύσκολη αυτή συγκυρία. Τηρούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών και σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουμε σε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές».

Νέα μηνύματα από το 112

Άλλα δυο χωριά εκκενώθηκαν μετά από μηνύματα του 112. Πρόκειται για τα Άβαντα και το Διαλεκτό.

Το πρώτο μήνυμα αναφέρει: Άν βρίσκεστε στον οικισμό Άβαντα απομακρυνθείτε προς Αλεξανδρούπολη.Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας . Σημείο συνάντηση πολιτών στην πλατεία Άβαντα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

Το δεύτερο μήνυμα αναφέρει: Αν βρίσκεστε στο Διαλεκτό εκκενώστε με κατεύθυνση νότια προς παλαιά Εθνική Οδό. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.





