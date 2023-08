Πολιτική

Φωτιές - Κικίλιας: Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση τους

Ποια μέτρα ανήγγειλε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και τι θα ισχύσει σχετικά με την πρόσβαση στα βουνά.

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση αλλά και πρόληψη πυρκαγιών ανήγγειλε το απόγευμα της Δευτέρας ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας. Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 53 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και ότι οι περισσότερες από αυτές τις εστίες εκδηλώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και την Εύβοια.

Ανέφερε ως πολύ δύσκολο το έργο των δυνάμεων της πυροσβεστικής, λόγω και των καιρικών συνθηκών. Και επισήμανε ότι για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό πραγματοποιήθηκε διϋπουργική σύσκεψη όπου αποφασίστηκαν τα παρακάτω έκτακτα μέτρα:

Απαγόρευση οποιαδήποτε δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους.

Απαγόρευση πρόσβασης σε ορεινούς όγκους της Αττικής, της Βοιωτίας, της Εύβοιας, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης έως το πρωί της Τετάρτης, 23 Αυγούστου.

Αυστηρή εφαρμογή του 112.

Αν κριθεί απαραίτητο θα αξιοποιηθεί κάθε δυνατό μέσο.

