Φωτιές: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Ροδόπη, Καβάλα, Κύθνο, Εύβοια και Βοιωτία (εικόνες)

Εκκενώθηκαν τέσσερα χωριά στο Δίστομο. Κάηκαν σπίτια σε Ροδόπη και Καβάλα

Ολονύχτια μάχη με τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ροδόπη, Καβάλα, Κύθνο, Εύβοια και Βοιωτία δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κλήθηκαν το τελευταίο 24ώρο να διαχειριστούν συνολικά 63 δασικές πυρκαγιές υπό εξαιρετικά ακραίες καιρικές συνθήκες, κυρίως λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Το μεγαλύτερο μέτωπο που απασχολεί και τις περισσότερες δυνάμεις παραμένει αυτό της Αλεξανδρούπολης, καθώς μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Αυγούστου 2023 στην περιοχή Μελία. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της συμμετέχουν 214 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχείρησαν 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και των ΟΤΑ.

Φωτιά στη Βοιωτία: Εκκενώθηκαν τέσσερα χωριά στο Δίστομο

Στη Βοιωτία, στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον οικισμό Λαζαρέϊκα λίγο πριν τις 19:00 και οι ισχυροί άνεμοι πολύ γρήγορα την οδήγησαν να αναπτύξει ένα τεράστιο μέτωπο προς όλες τις κατευθύνσεις, εκτός από του δυο οικισμούς Ταρσό και Καρυώτη που απεστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση, κρίθηκε ότι θα πρέπει να εκκενωθούν άλλοι δυο. Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος και ο οικισμός Παναγιά Καλαμιώτισσα που είναι και μεγαλύτερος. Έτσι έχουν εκκενωθεί συνολικά τέσσερις οικισμοί, καθώς η πορεία της φωτιάς κατευθυνόταν προς αυτούς.

Φωτιά στη Σαράντη Βοιωτίας

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας για όσους είναι στην Παναγία Καλαμιώτισσα και τον Άγιο Αθανάσιο που πρέπει να εκκενώσουν τους οικισμούς προς το Κυριάκι.

Η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 7, από τον οικισμό Λαζαρέϊκα πίσω από το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος στα Ασπρα Σπίτια.

Από τη φωτιά στην περιοχή Ταρσός Βοιωτίας Πολύ γρήγορα ανέπτυξε ένα τεράστιο μέτωπο προς όλες τις κατευθύνσεις. Παρά το γεγονός ότι το μέτωπό της φωτιάς ήταν σε πλαγιές με πολύ χαμηλή βλάστηση, οι άνεμοι στην περιοχή, που έπνεαν 8 και 9 μποφόρ, οδηγούσαν τις φλόγες σε κατοικημένες περιοχές. Νωρίτερα τη Δευτέρα είχαν σταλεί δύο μηνύματα από το 112.

Τέλος, με τη βοήθεια του Λιμενικού και με αλιευτικά σκάφη απεγκλωβίστηκαν περίπου 60 άνθρωποι από το Σαράντη και ήθελαν να απομακρυνθούν.

Η εξέλιξη της φωτιάς στην Κύθνο

Δύσκολη θα είναι η νύχτα και για την Κύθνο όπου το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει εκτάσεις και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Αγωνία επικρατεί για τα σπίτια καθώς η φωτιά εξαπλώνεται με ανησυχητικά γοργό ρυθμό.

Η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει κοντά στην παραλία Σκύλου, ενώ αργά το απόγευμα εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση. Όπως έγραφε το μήνυμα, όσοι βρίσκονται στην παραλία Σκύλου καλούνται να εκκενώσουν προς Δρυοπίδα.

Την ίδια στιγμή, πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός τουλάχιστον 20 ατόμων με ιδιωτικά σκάφη στην περιοχή Σκύλός, ενώ σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται ένα πλοίο του Λιμενικού, τρία σκάφη της Ακτοφυλακής και ένα ρυμουλκό από το λιμάνι Λαυρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικης, για την πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε τρία μέτωπα η φωτιά στην κεντρική Εύβοια

Μία πολύ δύσκολη νύχτα πέρασαν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές που μαζί με τους κατοίκους προσπαθούσαν να περισώσουν ότι μπορούν στη μεγάλη φωτιά της κεντρικής Εύβοιας.

Τρία είναι τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι και ο πονοκέφαλος των πυροσβεστών. Το μέτωπο προς την Βατώντα πορεύεται μέσα σε δασωμένη περιοχή με πολλά πεύκα, ενώ στην ίδια περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Η βιομηχανική περιοχή της Νέας Αρτάκης αν και έχει εκκενωθεί από τους εργαζόμενους που υπάρχουν εκεί, είναι πονοκέφαλος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς είναι μία περιοχή γεμάτη με τη πτηνοτροφεία, χοιροστάσια αλλά και πολλές κατασκευές από ξύλα.



Ακόμη είναι και διάφορα μέτωπα από αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή που ξεκίνησε η φωτιά. Οι αναζωπυρώσεις μέσα σε λίγο χρόνο γίνονται τεράστια μέτωπα βοηθούμενα από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή

Νύχτα αγωνίας σε Ροδόπη και Καβάλα

Ακόμη μία νύχτα αγωνίας θα περάσουν οι κάτοικοι σε Ροδόπη και Καβάλα, με τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Λίγο νωρίτερα, δε, ένας άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο δάσος της Δαδιάς στον Έβρο.

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη για τρίτη ημέρα στην Αλεξανδρούπολη και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στο χωριό Άβαντας. Οι κάτοικοι του χωριού βλέπουν την πύρινη λαίλαπα να μπαίνει στην κοινότητα και να απειλεί τα σπίτια και τις περιουσίες τους και φοβούνται τα χειρότερα.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μίσχου Ροδόπης μαίνεται, ακριβώς πάνω από το χωριό ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά μπήκε μέσα στα χωριά Σώστης, Πολύανθος και Ληνό και κατέστρεψε σπίτια. Το πύρινο μέτωπο έχει ανέβει προς το βουνό αλλά οι αναζωπυρώσεις σε διάφορα σημεία είναι συνεχείς.

Ο Σταύρος Κιβράκης, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Καβάλας μίλησε στο "Καλοκαίρι Μαζί" και ανέφερε πως "έμφαση δίνεται τώρα στο βόρειο τμήμα της πόλης, εκεί όπου βρίσκεται η οροσειρά."

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για Τρίτη, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας).

