Ρωσία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος της Μόσχας λόγω ουκρανικών επιθέσεων

Αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι «έκλεισε ο εναέριος χώρος πάνω από το Βνούκοβα, το Σερεμέτιαβα και το Νταμαντιένταβα».

Τα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τις πρώρες πρωινές ώρες σήμερα όλες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Ο εναέριος χώρος έκλεισε πάνω από το Βνούκοβα, το Σερεμέτιαβα και το Νταμαντιένταβα», δήλωσε στο πρακτορείο αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται.

«Δεν προσγειώνονται πτήσεις και οι αναχωρήσεις θα καθυστερήσουν», εξήγησε η ίδια πηγή.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε κατόπιν πως καταρρίφθηκαν τουλάχιστον δυο drones στον δυτικό εναέριο χώρο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως σημειώθηκε σειρά επιθέσεων με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας βαθιά στη Ρωσία χθες Δευτέρα και σήμερα, μεταξύ άλλων στην περιοχή της Μόσχας.

Οι ουκρανικές επιδρομές με UAVs και USVs στη ρωσική επικράτεια έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Έχουν πολύ συχνά στο στόχαστρο τη Μόσχα και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Την 5η Αυγούστου, ουκρανός αξιωματούχος διεμήνυσε πως ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν σκοπό να κλιμακώσουν τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών στόχων.

