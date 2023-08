Πολιτική

Μητσοτάκης: Συναντήσεις με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι επαφές του πρωθυπουργού με τους ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

-

Με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις επαφές του με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, στους οποίους χθες παραχώρησε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Μολδαβίας αντάλλαξαν απόψεις για την προοπτική ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Μάλιστα, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας, η οποία εκφράστηκε και στην Διακήρυξη των Αθηνών που υιοθέτησαν στις 21 Αυγούστου οι 11 ηγέτες που συμμετείχαν στο άτυπο δείπνο που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, παρουσία της ηγεσίας των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε ακόμη την κ. Sandu για την πρόθεση της Ελλάδας να ανοίξει πρεσβεία στο Κισινάου το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μαξίμου τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου και τον Πρωθυπουργό του Κοσόβου.

Με τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου Jakov Milatovic και τον πρωθυπουργού του Κοσόβου, Albin Kurti, συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Milatovic οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και προς την υποστήριξη της προόδου της ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Albin Kurti. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι συζητήθηκε η συνέχιση της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων με έμφαση στην οικονομική συνεργασία. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία, που αποδίδει η Ελλάδα στον Διάλογο Βελιγραδίου - Πρίστινας για την εξομάλυνση των σχέσεων του Κοσόβου με τη Σερβία.



O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον Πρόεδρο της Σερβίας Aleksandar Vucic.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και συζήτησαν τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε στον Πρόεδρο της Σερβίας την σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων, προοπτική που εγγυάται την ευημερία και την σταθερότητα στην περιοχή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Δυστυχώς το άτυπο δείπνο του κ Μητσοτάκη όχι μόνο δεν συνέβαλε στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής, αλλά ανέδειξε το δόγμα του δεδομένου και πρόθυμου συμμάχου και την λογική επικοινωνίας και μικροπολιτικής που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια στην εξωτερική πολιτική, εις βάρος των συμφερόντων της χώρας. Πρώτον, η συνάντηση αυτή δεν ανέδειξε καμία νέα πρωτοβουλία της Ελλάδας για τα Βαλκάνια - όπως η Ατζέντα της Θεσσαλονίκης και η ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών - που θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας σε μια περιοχή άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος και αυξανόμενης τουρκικής επιρροής. Περιορίστηκε σε μια γενικόλογη Διακήρυξη για τη σημασία της διεύρυνσης η οποία εστιάζει στο ουκρανικό και όχι στα Βαλκάνια. Η συνάντηση αξιοποιήθηκε για να διαφημιστεί ο αποκλεισμός του Αλβανού Πρωθυπουργού σε σχέση με την απαράδεκτη στάση του στην υπόθεση Μπελέρη, τη στιγμή που λίγους μήνες πριν ο ίδιος ο κ Μητσοτάκης εγκωμίαζε τον Έντι Ράμα στη μειονότητα ενόψει των εκεί δημοτικών εκλογών. Με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας όχι μόνο δεν υπήρξαν συνομιλίες για την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, για νέες συμφωνίες ή έστω δέσμευση για κύρωση των παλιών, αλλά δεν υπήρξε καν συνάντηση. Και βέβαια ουδεμία πρωτοβουλία υπήρξε σε σχέση με τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ελλάδα στο κοσοβαρικό, όπου η πολιτική Μητσοτάκη περιορίζεται στην ταχεία και χωρίς στρατηγική αναβάθμιση των επαφών με το Κόσοβο. Επιπλέον με περισσή υποκρισία ο κ. Μητσοτάκης οργάνωσε μια συνάντηση για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, αποσιωπώντας οποιαδήποτε αναφορά στην ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών που ξεπάγωσε αυτήν ακριβώς την προοπτική το 2018, ανοίγοντας των δρόμο για την ειρήνη και την ανάπτυξη σε μια περιοχή που πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Δεύτερον, ο κ. Μητσοτάκης, μέσω της κοινής δήλωσής του με τον Ουκρανό Πρόεδρο που δεσμεύει την Ελλάδα σε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια, σε διμερείς εγγυήσεις και σε στήριξη στην προοπτική για ένταξη στο ΝΑΤΟ, δίνει ξανά διαπιστευτήρια ως «πρόθυμος σύμμαχος» για την προώθηση των υπερατλαντικών συμφερόντων επί ευρωπαϊκού εδάφους. Προχωρά μάλιστα σε αυτές τις δεσμεύσεις που επιφέρουν σοβαρούς κινδύνους για την Ελλάδα και αποδυναμώνουν τον ρόλο της ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας μας. Χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στην Τουρκία στην κοινή δήλωση ή έστω προφορική αναφορά στο κυπριακό από τον Ουκρανό Πρόεδρο και χωρίς καν να διεκδικεί και να εξασφαλίζει ουσιαστική στήριξη από τις ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά, σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αντιτίθεται κατηγορηματικά στην περαιτέρω, άμεση στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία μέσω των ανωτέρω δεσμεύσεων ειδικά δε στην επικίνδυνη για τη χώρα εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων από Έλληνες η οποία, μάλιστα, σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, αποτέλεσε πρόταση του κ Μητσοτάκη. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ήταν και είναι σαφής απέναντι στην παράνομη και αιματηρή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπέρ των κυρώσεων και της δίωξης όσων κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπέρ της αλληλεγγύης στον Ουκρανικό λαό, της ενταξιακής προοπτικής της Ουκρανίας στην ΕΕ, της μεταφοράς ουκρανικών σιτηρών από ελληνικές εταιρείες και της ελληνικής συμβολής στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Θεωρούμε όμως εξαιρετικά επικίνδυνο η Ελλάδα να εντείνει την άμεση στρατιωτική εμπλοκή της στον πόλεμο, να πρωτοστατεί στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και μάλιστα με επιλογή της να απουσιάζει από πρωτοβουλίες για την ειρήνη όπως αυτή της Συνόδου στην Σαουδική Αραβία (5-6/8), στην οποία συμμετείχαν μέχρι και οι Βαλτικές, η Βουλγαρία και η Ρουμανία».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Νύχτα κόλαση - Εκκενώθηκε το νοσοκομείο και οκτώ οικισμοί (βίντεο)

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Σε πλοίο στο λιμάνι ασθενείς του νοσοκομείου μετά την εκκένωση (βίντεο)

Καιρός: Μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη