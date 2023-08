Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μάχες στη Μαύρη Θάλασσα

Τι λένε οι ανακοινώσεις των δύο χωρών για τις "ανταλλαγές" νυχτερινών επιθέσεων με UAV και για τη μέχρι τώρα έκβαση του πολέμου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος «κατέστρεψε» πλοίο αναγνώρισης του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις, ρωσικές και ουκρανικές, έχουν πολλαπλασιαστεί αφότου η Μόσχα αποσύρθηκε τον Ιούλιο από τη συμφωνία που επέτρεπε την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών παρά τον πόλεμο.

Ενώ, για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, ανέφερε επίσης πως κατέστρεψε ουκρανικά drones, τα δύο στην περιφέρεια της Μόσχας, όπου –όπως και τις προηγούμενες φορές– δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Στην άλλη πλευρά, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για επιθέσεις στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) με drones-καμικάζι Σαχέντ και αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκρήξεις στην περιοχή. Δεν έχουν δοθεί σε αυτό το στάδιο πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας «το πλήρωμα [σ.σ. μαχητικού αεροσκάφους Σουχόι] Su-30CM της αεροπορίας ναυτικού του στόλου της Μαύρης Θάλασσας κατέστρεψε πλοίο αναγνώρισης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων [καθώς έπλεε] στη ζώνη ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε το υπουργείο υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Δεν έδωσε στοιχεία για το πλοίο, ούτε άλλες λεπτομέρειες.

Οι επιθέσεις και των δυο πλευρών έχουν κλιμακωθεί στη Μαύρη Θάλασσα αφού το Κρεμλίνο αρνήθηκε στα μέσα Ιουλίου να ανανεώσει τη συμφωνία που είχε κλειστεί πριν από έναν χρόνο, με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας, και επέτρεπε να εξάγονται γεωργικά προϊόντα της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει επανειλημμένα ουκρανικές λιμενικές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα και στον Δούναβη, ενώ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων και στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Χθες βράδυ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως «απέτρεψε» ουκρανική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξουδετερώνοντας δύο που κατέπεσαν στη Μαύρη Θάλασσα, «40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά» της χερσονήσου,

Σκάφη του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας έγιναν στόχοι επιθέσεων ουκρανικού ναυτικού drone την περασμένη Πέμπτη, ενώ περιπολούσαν, πάντα κατά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Το USV αυτό «καταστράφηκε» χωρίς να πετύχει τον στόχο, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όπως κάθε μέρα από την Παρασκευή, η ρωσική κυβέρνηση ανέφερε πως κατέρριψε ουκρανικά UAVs στην περιφέρεια της πρωτεύουσας.

«Απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες» με δύο «εναέρια οχήματα χωρίς πιλότους» απετράπη από «συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram. Δεν τραυματίστηκε κανείς, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, τον Σεργκέι Σαμπιάνιν, ο οποίος εκφράστηκε επίσης μέσω Telegram, το πρώτο καταστράφηκε στην πόλη Κρασναγκόρσκ, 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κρεμλίνου, το δεύτερο στην κοινότητα Τσάστι, 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το κέντρο της Μόσχας.

Αστυνομικοί στην Κρασναγκόρσκ απέκλεισαν την περίμετρο σε σημείο όπου είχαν πέσει συντρίμμια στο έδαφος, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Αρκετά παράθυρα ακινήτου είχαν γίνει θρύψαλα.

Νωρίτερα, τα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν όλες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Αργότερα, το πρακτορείο ανέφερε πως ξανάρχισαν να αποπροσγειώνονται αεροσκάφη και στα τρία αεροδρόμια, το Βνούκοβα, το Σερεμέτιαβα και το Νταμαντιένταβα.

Άλλα δυο ουκρανικά drones εντοπίστηκαν και καταρρίφθηκαν στη Μπριάνσκ, κοντά στα σύνορα.

Οι ουκρανικές επιδρομές με UAVs και USVs στη ρωσική επικράτεια έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχουν θύματα. Οι περισσότερες έχουν στόχο τη Μόσχα.

Στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, άλλα ουκρανικά UAVs καταστράφηκαν σε τομέα της Μόσχας όπου βρίσκονται ουρανοξύστες και έχουν την έδρα τους πολλές επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς, προκαλώντας ελαφρές υλικές ζημιές στις προσόψεις δυο ουρανοξυστών. Τον Μάιο, δυο ουκρανικά drones καταστράφηκαν πάνω από το Κρεμλίνο και άλλα έπεσαν πάνω σε κατοικίες στη Μόσχα. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε στα τέλη Ιουλίου ικανοποίηση διότι ο πόλεμος «φθάνει στο έδαφος της Ρωσίας». Ενώ, την 5η Αυγούστου, ουκρανός αξιωματούχος διεμήνυσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών στόχων.

Στα μέτωπα, η Ουκρανία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως δυνάμεις της ανακατέλαβαν σε μια εβδομάδα 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα κοντά στην Μπαχμούτ, ενώ στο νότο δεν υπήρξαν «σημαντικές» μεταβολές της κατάστασης, σύμφωνα με το επιτελείο στο Κίεβο.

