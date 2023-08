Οικονομία

Κωνσταντινούπολη: “Εγκαίνια” του ουκρανικού διαδρόμου στη Μαύρη Θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια στάση θα κρατήσει τώρα η Ρωσία, απέναντι σε ένα από τα πιο προβεβλημένα "σημεία τριβής" της ρωσικής εισβολής και της ρωσοουκρανικής σύρραξης.

-

Το πρώτο πλοίο, που χρησιμοποίησε τον ουκρανικό διάδρομο στη Μαύρη Θάλασσα, περνά από τα Στενά του Βοσπόρου, έκανε σήμερα γνωστό στο Ρόιτερς αυτόπτης μάρτυρας.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Joseph Schulte, με σημαία Χονγκ Κονγκ, το οποίο απέπλευσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από το αποκλεισμένο από τους Ρώσους ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, βρισκόταν σ' αυτό από τις 23 Φεβρουαρίου 2022, μία ημέρα πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα η Ουκρανία ανακοίνωσε έναν «ανθρωπιστικό διάδρομο» στη Μαύρη Θάλασσα για τα φορτηγά πλοία που έχουν παγιδευτεί στα λιμάνια της μετά τον τερματισμό της συμφωνίας για εξαγωγές σιτηρών τον περασμένο μήνα.

Η Μόσχα δεν έχει δηλώσει αν θα σεβαστεί το θαλάσσιο διάδρομο και πηγές στη ναυσιπλοΐα και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως ο διάδρομος θα χρησιμοποιηθεί πρωταρχικά για να απομακρυνθούν πλοία τα οποία έχουν εγκλωβιστεί σε ουκρανικά λιμάνια.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει πως το Joseph Schulte θα αγκυροβολήσει στο λιμάνι Αμπαρλί, στο νότιο τμήμα της Κωνσταντινούπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 139 σημεία

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή