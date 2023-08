Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ο καπνός έφτασε στην Ιταλία (εικόνες)

>Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες του πύρινου μετώπου στην Αλεξανδρούπολη από το δορυφόρο της NASA και του Αστεροσκοπείου που δείχνουν τη φορά του καπνού.

Σε πολλά μέρη της χώρας είναι ορατός διά γυμνού οφθαλμού ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αλεξανδρούπολη.

Ο καπνός έχει καλύψει όλη την πόλη, με το μέτωπο να είναι ανεξάντλητο και τους ανέμους να πνέουν θυελλώδεις. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από τον δορυφόρο της NASA, στην οποία φαίνονται οι δεκάδες εστίες πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, ο δορυφόρος του Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει αποτυπώσει την πορεία του καπνού, που έχει καλύψει 110.000 στρέμματα και μεταφέρεται προς το νότιο Ιόνιο, λόγω των ανέμων που πνέουν ανατολικοί βορειανατολικοί.

