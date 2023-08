Αθλητικά

Στίβος - 100μ: “Χρυσή” η Ρίτσαρντσον με ρεκόρ αγώνων

Η Αμερικανίδα άφησε πίσω την βασική της αντίπαλο και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Η Σακάρι Ρίτσαρντσον από τις Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισε τον τίτλο στον τελικό των 100 μέτρων γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης.

Η Ρίτσαρντσον σημείωσε 10,65 δευτερόλεπτα (ρεκόρ διοργάνωσης, ισοφάρισε την κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμο) για να ξεπεράσει τη Σερίκα Τζάκσον της Τζαμάικα με 10,72.

Η Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις από την Τζαμάικα, η οποία στα 36 της χρόνια «κυνηγούσε» έναν έκτο παγκόσμιο τίτλο στα 100 μέτρα, αρκέστηκε στο χάλκινο με 10,77.





