Καραλής - Άλμα επί κοντώ: του έσπασε το κοντάρι στην ώρα του αγώνα (βίντεο)

Τι ανάρτησε ο Έλληνας αθλητής για το ατύχημα που είχε στην Γερμανία.

Ένα απρόοπτο ατύχημα είχε την Κυριακή (30/7) ο άλτης Εμμανουήλ Καραλής, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας, έσπασε το κοντάρι του στα δύο.



Ειδικότερα, τη στιγμή που τοποθέτησε το κοντάρι στη βαλβίδα και έδωσε δύναμη για να σηκωθεί, το κοντάρι του έσπασε στα δύο.

Ευτυχώς, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν τραυματίστηκε και συνέχισε τον αγώνα του τερματίζοντας στην 5η θέση, με καλύτερο άλμα στα 5,45 μέτρα.

Ο ίδιος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως είχε «κακή ημέρα στην δουλειά σήμερα αλλά όλα είναι καλά. Ολοκλήρωσα το μίτινγκ χωρίς τραυματισμό και πιο αποφασισμένος για τον επόμενο αγώνα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanouil Karalis (@manolo)

