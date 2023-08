Οικονομία

Φωτιές - Πυρόπληκτοι: Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες περιοχές και ποιες φορολογικές υποχρεώσεις αφορά η παράταση των προθεσμιών, που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο.

-

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

«Λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας εξαιτίας των πυρκαγιών και με σκοπό την διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων τους και την αξιοποίηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Θεοχάρης, προχώρησε σε τροποποιήσεις προηγούμενων αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη Δημοτική Κοινότητα Αετού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 25.09.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλές, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 23.07.2023 μέχρι και 23.09.2023 των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Β. Στις Δημοτικές Κοινότητες Κασσιόπης, Σινιών και Νισακίου της Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων και τις Δημοτικές Κοινότητες Λουτσών, Περίθειας και Λαυκίου της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, παρατείνονται για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 23η.1.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 23.7.2023 μέχρι και 23.1.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Γ. Στις Δημοτικές Κοινότητες Αλμυρού, Κροκίου και Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού, τις Δημοτικές Κοινότητες Βελεστίνου, Αγίου Γεωργίου και Αερινού της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου και τις Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου και Μακρυνίτσας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρατείνονται για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 26η.1.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 26.7.2023 μέχρι και 26.1.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δ. Στη Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρατείνονται για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 29η.1.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 27.7.2023 μέχρι και 27.1.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από:

23.07.2023 μέχρι και 23.09.2023 για τα πρόσωπα της περ. Α της παρ.1 23.07.2023 μέχρι και 23.01.2024 για τα πρόσωπα της περ. Β της παρ.1 26.07.2023 μέχρι και 26.01.2024 για τα πρόσωπα της περ. Γ της παρ.1 27.07.2023 μέχρι και 27.01.2024 για τα πρόσωπα της περ. Δ της παρ.1

παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Αναστέλλεται μέχρι και την:

25.09.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23.07.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Α της παρ. 1. 23.01.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23.07.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Β της παρ. 1. 26.01.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 26.07.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Γ της παρ. 1. 29.01.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 27.7.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Δ της παρ. 1.

Τροποποίηση της απόφασης Α. 1115/2023

Α. Στις Δημοτικές Κοινότητες Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας και στη Δημοτική Κοινότητα Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Οινόης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στις Δημοτικές Κοινότητες Λουτρακίου-Περαχώρας και Ισθμίας της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας και στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά και τις Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Σαρωνίδας, Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής:

Παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 18η.9.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλές, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 17.7.2023 μέχρι και 17.9.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα της περ. Αβ και που έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Παρατείνονται για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 17η.01.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 17.7.2023 μέχρι και 17.01.2024 των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες του με αρ. 11 στοιχείου του προοιμίου της παρούσας απόφασης και έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της περίπτωσης Α.

Β. Έως και την 18η.1.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 18.7.2023 μέχρι και 18.1.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις Δημοτικές Ενότητες Καμείρου, Ατταβύρου, Λινδίων, Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου και Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Γ. Σε ότι αφορά το Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής:

Παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 19.09.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλές, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 19.07.2023 μέχρι και 19.09.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα της περ. Γβ και που έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παρατείνονται για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 19.01.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 19.07.2023 μέχρι και 19.01.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες του με αρ. 11 στοιχείου του προοιμίου της παρούσας απόφασης και έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της περίπτωσης Γ.

Δ. Σε ότι αφορά τη Δημοτική Κοινότητα Πλατανιστού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου και στη Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

Παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 25.09.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλές, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 23.07.2023 μέχρι και 25.09.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα της περ. Δβ και που έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παρατείνονται για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 23η.01.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 23.07.2023 μέχρι και 23.01.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες του με αρ. 11 στοιχείου του προοιμίου της παρούσας απόφασης και έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της περίπτωσης Δ.

Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από:

17.7.2023 μέχρι και 18.9.2023 για τα πρόσωπα της υπό περ. Αα της παρ.1 17.7.2023 μέχρι και 17.01.2024 για τα πρόσωπα της υπό περ. Αβ της παρ.1 18.7.2023 μέχρι και 18.1.2024 για τα πρόσωπα της υπό περ. Β της παρ.1 19.07.2023 μέχρι και 19.9.2023 για τα πρόσωπα της υπό περ. Γα της παρ.1 19.07.2023 μέχρι και 19.01.2024 για τα πρόσωπα της υπό περ. Γβ της παρ.1 23.07.2023 μέχρι και 25.09.2023 για τα πρόσωπα της υπό περ. Δα της παρ.1 23.07.2023 μέχρι και 23.01.2024 για τα πρόσωπα της υπό περ. Δβ της παρ.1

παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Αναστέλλεται μέχρι και την:

18η.9.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 17η.7.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Αα της παρ. 1. 17η.01.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 17η.7.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Αβ της παρ. 1. 18η.1.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 18η.7.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Β της παρ. 1. 19η.9.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 19η.7.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Γα της παρ. 1. 19η .01.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 19η.7.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Γβ της παρ. 1. 25η.9.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23η.7.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Δα της παρ. 1. 23η.01.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23η.7.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Δβ της παρ. 1».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: 18 σοροί εντοπίστηκαν στον Άβαντα

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Εκκένωση νοσοκομείου: Έγκυος γέννησε καθοδόν σε ασθενοφόρο (εικόνες)

Πάρνηθα - Φωτιά στην Φυλή: Καίγονται σπίτια - Ανεξέλεγκτο το μέτωπο (εικόνες)