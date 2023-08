Κοινωνία

Παραίτηση του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Θεόκλητου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παιραίτησή του πραγματοποιήται μετά τις παραιτήσεις του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου, του Μητροπολίτη Παραμυθιάς κ. Τίτου.

-

Παραιτέιται ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος. Η παιραίτησή του πραγματοποιείται μετά τις παραιτήσεις του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου και του Μητροπολίτη Παραμυθιάς κ. Τίτου.

Για την παραίτησή του θα ενημερώσει την Διαρκή Ιερά Σύνοδο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος.

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Θεόκλητος (Πασσαλής) γεννήθηκε το 1932 στο Κυπαρίσσι του νομού Γρεβενών, όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και στην συνέχεια το Γυμνάσιο Γρεβενών. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1957.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως θεολόγος στην Θρησκευτική Υπηρεσία Στρατού, όπου έκανε κηρύγματα εθνοθρησκευτικού περιεχομένου σε στρατιωτικές μονάδες. Μετά εργάστηκε στην ιεραποστολική αδελφότητα “Σταυρός”.

Το 1967 εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδορράχης Φλωρίνης και το ίδιο έτος χειροτονήθηκε Διάκονος. Το 1968 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος υπό του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Αυγουστίνου Καντιώτη και έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Υπηρέτησε για τριάντα δύο χρόνια ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως και Ιεροκήρυκας στην επαρχία και στο ραδιόφωνο. Ήταν αρθρογράφος σε περιοδικά και εισηγητής σε ιερατικά συνέδρια της Μητρόπολης.

Εξελέγη Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας στις 21 Ιανουαρίου 2000 και χειροτονήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2000 στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου της Αθήνας.

Πρόκειται για την τρίτη παραίτηση εντός λίγων ημερών ύστερα από αυτές του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου και του Μητροπολίτη Παραμυθίας κ. Τίτου. Στις 24 και 25 Αυγούστου θα συνεδριάσει για τελευταία φορά υπό την παρούσα σύνθεσής της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος όπου αναμένεται να τεθεί το ζήτημα των παραιτήσεων καθώς αυτές πρέπει να γίνουν δεκτές από την ΔΙΣ και να οριστούν στη συνέχεια τα προβλεπόμενα από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουσείο Ακρόπολης: Γυναίκες έκλεψαν νομίσματα από χώρο ανασκαφής

Λαμία: νεκρά ξαδέρφια σε τροχαίο (εικόνες)

Φωτιές – Κεφαλονιά: Εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 6 εμπρησμούς!