Φωτιά στο Ολυμπιακό χωριό

Πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

Φωτιά ξέσπασε στο Ολυμπιακό Χωριό κοντά στην οδό Βαλέριου Λεωνίδη. Η πυροσβεστική έχει σπεύσει άμεσα στο σημείο για να την ελέγξει και να τη σβήσει.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει εν υπαίθρω κοντά στην οδό Βαλέριου Λεωνίδη στο Ολυμπιακό Χωριό και στο σημείο βρίσκονται 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι μαίνεται ακόμη η πυρκαγιά στην Πάρνηθα, με την μάχη των πυροσβεστών να δίνεται για να σωθούν σπίτια και περιουσίες.

