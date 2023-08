Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Τεντόγλου “πέταξε” στον τελικό!

O Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με χαρακτηριστική άνεση το όριο για τον τελικό, στην τρίτη του προσπάθεια.

Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στο αγώνισμα σημείωσε με την τρίτη προσπάθειά του επίδοση 8,25 μέτρα στο α΄ γκρουπ του προκριματικού και πήρε το «εισιτήριο» για τον αυριανό (24/8, 20:30) τελικό, αφού πέρασε το όριο των 8,15 μέτρων για την απευθείας πρόκριση που είχαν θέσει οι διοργανωτές.

Το πρώτο άλμα του 25χρονου πρωταθλητή ήταν άκυρο, ενώ στη δεύτερη προσπάθειά του ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι σημείωσε επίδοση 7,95 μέτρα.

