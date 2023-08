Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: Απειλείται ο Εθνικός Δρυμός (εικόνες)

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν τεράστια μάχη με τις φλόγες από χθες για να περιορίσουν το μεγάλο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στην περιοχή της Φυλής.

Πολύ επικίνδυνη η κατάστση στην Πάρνηθα, καθώς η φωτιά κατευθύνεται προς την Πάρνηθα απειλώντας τον Δρυμό.

Αυτή την ώρα υπάρχουν πληροφορίες για εκκένωση του καζίνο. Λίγο μετά τις 15:30, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος της ταβέρνας «Αίγλη». Νωρίτερα, εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή Μενιδίου, Καποτά και Λεφαντώ, ενώ υπήρξε νέα αναζωπύρωση στη Μονή Κλειστών με τη φωτιά να καίει έξω από το χωριό πάνω από το μοναστήρι, κοντά στο οποίο ξεκίνησε χθες η πυρκαγιά.

Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν από αέρος 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για συντονισμό, και 8 αεροσκάφη: 4 τράκτορες από Ελλάδα, δύο από Γερμανία και 2 Canadair. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο υπουργός Πολιτικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, η κατάσταση στην Πάρνηθα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Όμως ανέφερε ότι τα εναέρια μέσα έφθασαν σε πέντε λεπτά στο μέτωπο της φωτιάς, καθώς έγινε η ταχύτερη δυνατή απόκριση με εκτροπή των εναέριων μέσων από τον Ασπρόπυργο .





Η φωτιά ανεβαίνει ξανά στο βουνό, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ.

Στην περίμετρο του στρατοπέδου Καποτά η πυρκαγιά

Μέχρι το βόρειο τμήμα, στην περίμετρο του στρατοπέδου Καποτά έφτασε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά που καίει στην Πάρνηθα.

Οι δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές έκαναν ό, τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και έχουν καταφέρει να την ανακόψουν, τουλάχιστον προσωρινά.

Σύμφωνα μεε ανακοίνωσή του, το ΓΕΕΘΑ επισημαίνει ότι το στρατόπεδο ουδέποτε κινδύνευσε. «Το στρατόπεδο "ΛΟΧΑΓΟΥ ΚΑΠΟΤΑ" (σ.σ. στις Αχαρνές Αττικής) ουδέποτε κινδύνεψε καθώς οι μικροεστίες φωτιάς στην περίμετρο του κατασβέστηκαν άμεσα από το προσωπικό του και δεν επεκτάθηκαν στις εγκαταστάσεις του, λόγω των προπαρασκευαστικών ενεργειών πυρασφάλειας και ασφάλειας εγκαταστάσεων που είχαν πραγματοποιηθεί εντός του στρατοπέδου, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός επιβεβαίωσε ότι καίγονται σπίτια, ενώ έκανε λόγο για εστία φωτιάς που κατευθύνεται προς το Ολυμπιακό χωριό. Σύμφωνα με τον κ. Αυγερινό, πάνω από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη πετούν πολλά ελικόπτερα και η προσπάθεια κατάσβεσης είναι τεράστια. Ο άνεμος είναι βορειοανατολικός και συνεχίζει να αλλάζει κατεύθυνση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από 10 σπίτια κάηκαν σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Ιωάννη Ρώσο, Ντάρδιζα και Καποτά στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Ομάδα υποδοχής στον δήμο Αχαρνών για όσους έχουν φύγει από τα σπίτια τους

Ομάδες υποδοχής οργανώνει ο δήμος Αχαρνών, για τους δημότες εκείνους που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω του πύρινου μετώπου και της εντολής εκκένωσης. Όπως ανακοινώθηκε από τη δημοτική Αρχή, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να οργανώσει τον χώρο υποδοχής και φιλοξενίας, αλλά και για να παρέχει όποιες υπηρεσίες χρειαστούν οι πολίτες, που θα προσέρχονται για φιλοξενία στην ανοιχτή και κλιματιζόμενη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα).

Η ομάδα υποδοχής που συγκροτήθηκε αποτελείται από κοινωνικές λειτουργούς, ψυχολόγο, επισκέπτρια υγείας, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό. Πέρα από αυτή την ομάδα του δήμου, στον χώρο του Δημαρχείου υπάρχουν γιατροί όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να προσφέρουν όποια βοήθεια χρειαστεί (τηλ. 2132123127).

Τέλος, όχημα περισυλλογής αδέσποτων ζώων του δήμου Αχαρνών, περιπολεί για να περισυλλέξει και να μεταφέρει σε ασφαλές σημείο, όσα ζώα που εντοπίζονται και βρίσκονται σε κίνδυνο (τηλ. 6974414547).





