ΤΑΙΠΕΔ - Λιμάνι Βόλου: 4 “μνηστήρες” για τον ΟΛΒ

Ποια είναι τα επενδυτικά σχήματα που συνεχίζουν στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου.

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι «υποβλήθηκαν τέσσερις (4) προσφορές στον διαγωνισμό για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής τουλάχιστον 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ Α.Ε.).

Ειδικότερα, προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

Κοινοπραξία Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε.

Κοινοπραξία Israel Shipyards Ltd – Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Mariner Capital Ltd.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα εκκινήσει άμεσα. Οι οικονομικές προσφορές των επενδυτών που πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε μελλοντική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

