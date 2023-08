Life

Φωτιές - Ζώα: Δραματικές διασώσεις μέσα από τις φλόγες (εικόνες)

Κρατούν αγκαλιά τα σκυλάκια τους, ελευθερώνουν τα γαϊδουράκια και ταΐζουν ακόμα και με μπιμπερό κατσικάκια που τραυματίστηκαν από τις φλόγες

Παράλληλη μάχη δίνουν εθελοντές και κάτοικοι των περιοχών που καίγονται από χθες, προκειμένου να σώσουν από τις φωτιές τα κατοικίδιά τους.

Συγκινητικές είναι οι εικόνες των ανθρώπων, οι οποίοι μέσα την πύρινη λαίλαπα, προσπαθούν να απομακρύνουν και να γλιτώσουν από τις φλόγες όσα περισσότερα ζώα μπορούν.

Κρατούν αγκαλιά τα σκυλάκια και τα κουνελάκια, ελευθερώνουν τα γαϊδουράκια τους και ταΐζουν ακόμα και με μπιμπερό κατσικάκια που τραυματίστηκαν από τις φλόγες.

Δεκάδες κατοικίδια ζώα έχουν διασωθεί από τις φωτιές

Από την πλευρά της, η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς ενημέρωσε πως σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό απεγκλωβίστηκαν δεκάδες ζώα για τα οποία ενημερώθηκαν μετά τις 4 το ξημέρωμα της Τετάρτης (23/8).

Η σχετική ενημέρωση στο Facebook αναφέρει: «Χθες με τους συνεργάτες μας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό απεγκλωβίσαμε ζώα από δυσχερή σημεία και εκκενώσαμε σπίτια με δεκάδες ζώα για τα οποία ενημερωθήκαμε μετά τις 4 το ξημέρωμα. Δυστυχώς, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ζητάμε την ψυχραιμία και την καλή συνεργασία όλων. Υπενθυμίζουμε ότι όποιος εντοπίσει εγκλωβισμένο ζώο που του είναι αδύνατο να διασώσει ο ίδιος ή χρειάζεται φορτηγά ή ασθενοφόρο για απεγκλωβισμό μεγάλου αριθμού ζώων να καλέσει άμεσα τα υπηρεσιακά τηλέφωνα του ΥΠΕΣ 2131364020 ή 2131364935. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, δήμους, φιλοζωικές οργανώσεις και εθελοντές. Όποιος χρειάζεται πρόσβαση για διάσωση ζώων ή προτίθεται ο ίδιος να διασώσει ζώα με δικό του όχημα σε συνεργασία με την ΕΓ μπορεί να μας καλέσει στα υπηρεσιακά τηλέφωνα του ΥΠΕΣ 2131364020 ή 2131364935.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Dogs' Voice θέτει σε λειτουργία τον σταθμό πυρόπληκτων ζώων ΠΑΛΑΙ στο Γαλάτσι ο οποίος δέχεται ζώα που έχουν τραυματιστεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο εντός Αττικής. Τα ζώα λαμβάνουν περίθαλψη από την ΕΔΚΕ και όσα χρήζουν νοσηλείας μεταφέρονται σε κλινική. Ο χώρος παραχωρείται για ακόμη μία φορά από τον δήμο Γαλατσίου και τον δήμαρχο Γιώργο Μαρκόπουλο. Τα ζώα συντροφιάς που καταφθάνουν πρέπει να είναι γνωστό από που παρελήφθησαν και θα καταχωρούνται με ξεχωριστό κωδικό. Ήδη έχουν καταγράφει περισσότερα από 130 ζώα. Όσον αφορά τα παραγωγικά ζώα υπάρχει σχετική συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας με συνεργαζόμενο καταφύγιο. Κατόπιν συνεννόησης μαζί μας μπορούν να μεταφερθούν εκεί παραγωγικά ζώα σε ανάγκη.

Σχετικά με την πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη, τα ζώα του δημοτικού καταφυγίου βρίσκονται ασφαλή και έχουν δοθεί crates, microchips και τροφές σε συνεργασία με το Pet City για πυρόπληκτα ζώα που εντοπίζονται από πολίτες και διασώστες.

Σχετικά με την πυρκαγιά στη Ροδόπη, δεν κινδυνεύουν τα καταφύγια της περιοχής και το δημοτικό καταφύγιο Κομοτηνής μαζί με το προσωπικό του και σε επικοινωνία μαζί μας καθημερινά αναζητά ζώα σε πυρόπληκτες περιοχής για τη διάσωση και την φροντίδα τους.

Παρακαλούμε να εκκενώνετε άμεσα. Μην αφήνετε κανένα ζώο αλυσοδεμένο ή εγκλωβισμένο».





