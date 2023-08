Κόσμος

Ρωσία: Νεκρός ο Πριγκόζιν σε αεροπορικό δυστύχημα

Ο επικεφαλής των μισθοφόρων της Wagner, που είχε προσπαθήσει να καταλάβει το Κρεμλίνο, σκοτώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν την οργή του Πούτιν.

Ο επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Ρωσία, μαζί με άλλους εννέα επιβαίνοντες σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη ρωσική περιοχή Τβερ, βορείως της Μόσχας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτό είναι νεκροί, ανακοίνωσε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

