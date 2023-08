Κοινωνία

Φωτιές: Νύχτα με εκκένωση οικισμών και εστίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (εικόνες)

Ποια είναι η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της χώρας. Σε ύφεση η φωτιά της Πάρνηθας, αναζωπυρώσεις στη Ροδόπη.

Συνεχίζετια η μάχη με τις φλόγες σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Εναέριες και επίγειες δυνάμεις συμβάλλουν στο δύσκολο εργό με αντίπαλο τους ισχυρούς ανέμους.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν μέχρι το τελευταίο φως 8 ελικόπτερα και 17 αεροσκάφη. Τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν πυροσβέστες με οχήματα από Ρουμανία, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας αναγνώρισης των 18 θυμάτων της πυρκαγιάς, που έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας 'Αβαντα στις 21 Αυγούστου 2023, έχουν ανακοινωθεί κατευθυντήριες Οδηγίες Λειτουργίας της Ελληνικής Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν σήμερα το απόγευμα σε απόσταση περίπου 200 μέτρων μεταξύ τους, στην περιοχή Δοκός, βορειοανατολικά της πόλης της Χαλκίδας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Υλίκη Βοιωτίας και οριοθετημένη η πυρκαγιά στο Μοσχοπόδι Θήβας, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός, αντιμετωπίζονται πυρκαγιές σε, Δίστομο, Ταρσό και Πρόδρομο Βοιωτίας καθώς και Σκιόεσσα Αχαΐας.

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους του οικισμού Ζάλτσα Βοιωτίας λίγο μετά τις 9 το βράδυ προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Κυριάκι.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ζάλτσα απομακρυνθείτε τώρα μέσω Παναγίας Καλαμιώτισσας προς Κυριάκι . Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».





Τιτάνια ήταν η μάχη που έδωσαν οι πυροβεστικές δυνάμεις στην Βοιωτία προκειμένου να σώσουν τον ιστορικό ναό της Μονής του Οσίου Λουκά από την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Το ιστορικό μοναστήρι που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco απειλήθηκε με ολοκληρωτική καταστροφή από τη φωτιά στη Βοιωτία. Ο περίβολος της Μονής κάηκε ολοσχερώς όπως και κτήρια γύρω από αυτή που χρησιμεύουν ως βοηθητικοί χώροι.

Παράλληλα, όπως επισήμανε, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας έχουν γίνει 140 συλλήψεις ατόμων για εμπρησμούς σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Ειδικότερα 117 για αμέλεια και 23 για πρόθεση. Σχεδόν το σύνολο των ανωτέρων συμβάντων σχετίζονται με θερμές ή αγροτικές εργασίες. Επιπρόσθετα, με την τακτική διαδικασία, παραπέμπονται 73 άτομα εκ των οποίων 62 από αμέλεια και 11 από πρόθεση.

Επιπλέον ο κ. Αρτοποιός επισήμανε ότι πολύ υψηλός προβλέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Βοιωτία, Εύβοια και Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά της Πάρνηθας , ενώ αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν στη Ροδόπη.





140 συλλήψεις για εμπρησμούς σε αγροτοδασικές εκτάσεις

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας έχουν γίνει 140 συλλήψεις ατόμων για εμπρησμούς σε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, 117 για αμέλεια και 23 για πρόθεση. Σχεδόν το σύνολο των ανωτέρων συμβάντων σχετίζονται με θερμές ή αγροτικές εργασίες.

Επιπρόσθετα, με την τακτική διαδικασία, παραπέμπονται 73 άτομα εκ των οποίων 62 από αμέλεια και 11 από πρόθεση.

