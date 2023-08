Οικονομία

ΑΑΔΕ - Λαγανάς: 17 “λουκέτα” σε επιχειρήσεις για 28000 αποδείξεις!

Όργιο παρατυπιών απο επιχείρησης του Λαγανά εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, που πήγαν "καλά διαβασμένοι" στην περιοχή.

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή στο νησί της Ζακύνθου εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων. Ο εντοπισμός των παραβατών είναι αποτέλεσμα της διασταύρωσης των στοιχείων των POS και των ταμειακών μηχανών, που έχει αναπτύξει και διαρκώς εμπλουτίζει με νέα στοιχεία το ψηφιακό επιτελείο της ΑΑΔΕ.

Με τα στοιχεία αυτά στη διάθεσή τους, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν "διαβασμένοι" στην περιοχή του Λαγανά, όπου εντόπισαν δεκαεπτά επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν πληρωθεί με κάρτα, αλλά, στη συνέχεια, είτε δεν είχαν κόψει αποδείξεις για αυτές τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα, είτε τις είχαν εκδώσει, αλλά δεν τις είχαν διαβιβάσει στο e-send της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

Επτά καταστήματα εστίαση ς, που δεν είχαν εκδώσει πάνω από 15.000 αποδείξεις, συνολικής αξίας άνω των 165.000 ευρώ.

Δέκα επιχειρήσεις εστίασης, που δεν είχαν διαβιβάσει πάνω από 13.000 αποδείξεις, συνολικής αξίας 680.000 ευρώ.

Και στις 17 επιχειρήσεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, επέβαλαν λουκέτο για 48 ώρες και προχωρούν στην έκδοση των σχετικών προστίμων, ενώ ταυτόχρονα δρομολογείται αναλυτικός έλεγχος των φορολογικών δεδομένων των παραβατών.

