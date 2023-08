Κόσμος

Ιαπωνία – Φουκουσίμα: Στον Ειρηνικό το νερό που χρησιμοποιήθηκε στο πυρηνικό εργοστάσιο

Έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, Ιάπωνες αλιείς, καθώς και κυβερνήσεις κρατών της περιοχής, ειδικά της Κίνας.

Η Ιαπωνία έθεσε σε εφαρμογή σήμερα το αμφιλεγόμενο σχέδιό της να ρίξει στον Ειρηνικό Ωκεανό χρησιμοποιημένα και κατόπιν επεξεργασμένα νερά από το κατεστραμμένο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε η TEPCO, η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση.

Οι αντλίες ενεργοποιήθηκαν και οι βαλβίδες άνοιξαν προκειμένου τα νερά να καταλήξουν στη θάλασσα.

Τα νερά αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία, ώστε να καθαριστούν από τις περισσότερες ραδιενεργές ουσίες, όμως δεν κατορθώθηκε να φιλτραριστεί το τρίτιο, που πάντως δεν θεωρείται επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία παρά σε μεγάλες συγκεντρώσεις.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ασφαλής και ακίνδυνη από τις αρχές της Ιαπωνίας και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο οποίος ανέλαβε να επιβλέψει το εγχείρημα και έδωσε πράσινο φως τον Ιούλιο.

Ωστόσο προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, Ιάπωνες αλιείς, καθώς και κυβερνήσεις κρατών της περιοχής, ειδικά της Κίνας.

